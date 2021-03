Diana Golden revela que Alfredo Adame siempre busca con quien pelear

Diana Goldén de 55 años de edad, decidió opinar sobre la polémica que está viviendo su ex pareja Alfredo Adame de 62 años de edad y es que el actor sigue en la polémica, esta vez con el influencer el Rey Grupero con quien tiene problemas.

Y es que desde hace tiempo los dos famosos se dieron con todo, por lo que Diana Golden opinó sobre la actitud del actor a quien se le fue con todo pues lo tachó de vivir amargado, algo que podría causar una nueva pelea entre los dos artistas.

A él si le gusta andar en los juzgados, él siempre está peleando con alguien, todos los días se levanta y dice 'con quien me peleó hoy a ver a quien voy a fregar hoy', no sé vive amargado, no sé como puede vivir tan amargado, dijo Diana Golden, quien además señaló que es una mentira que defienda a las mujeres.

Como muchos recordarán, en el pasado Alfredo Adame se peleó con varias mujeres del espectáculo, algunas de ellas son Mary Paz Banquells, Laura Bozzo y hasta la misma Andrea Legarreta, con quienes el actor se enfrentó por medio de las cámaras.

Pero tras las declaraciones de Diana Golden sus fans le dieron la razón, aunque están seguros de que Alfredo Adame no se va a quedar callado y le responderá a quien fue su primera pareja hace años, aunque como ya lo saben las cosas no salieron del todo bien entre ellos, pues se dieron con todo al separarse.

"Hayyyyyy mi Dianita paisana, Adame te va a dar con toda", "aguas Diana te va a tupir el Adame", "!! Así es! Me encanta su sarcasmo el se lo merece es un patán un tipejo y mal hombre , aún ella no sea una dama me encanta", escriben en redes.

Cabe mencionar que Diana Golden ganó una demanda en contra de Alfredo Adame hace poco, pero la actriz aseguró que el histrión no le ha pagado la cantidad con la que debe compensarla, pero está segura que tarde o temprano salde la deuda.

