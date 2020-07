Diana Reyes pierde la vista poco a poco y sólo espera un milagro

Diana Reyes se encuentra preocupada, pero no pierde la fe, ni las ganas de salir adelante, ya que la cantante de 40 años confesó que está perdiendo la vista lentamente debido a un mal congénito que la afecta desde hace años, por lo que abrió su corazón para dar a conocer la noticia, no solo a sus fans, sino a las personas que padecen lo mismo que ella.

Hoy en día ya no puedo estar sola; sencillamente, andar caminando tranquilamente en la calle se me complica porque no veo cuando hay un escalón, dijo la cantante para un medio de espectáculos americano.