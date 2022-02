Dice Celia Lora si está parte de su cuerpo tiene una operación estética

Celia Lora de 38 años de edad, se ha convertido en una de las mujeres más deseadas de México y es que su belleza es única, por lo que muchos han corrido a conseguir la reciente portada de Playboy, pero algunos han cuestionado el físico de la famosa, ya que han dicho que está operada.

Y es que desde hace años se dijo que Celia Lora se puso implantes en el busto para verse más guapa en el medio del espectáculo, pero en repetidas ocasiones ha dicho todo lo contrario, que se quitó tallas por medio de una operación por diversas razones, pues mencionó que cuando sube de peso estas crecen.

Aunque algunos no le creen la hija de Alex Lora reveló que nunca se puso en forma para la revista Playboy y lo único que hace es subir de peso para que sus atributos aumenten, pues es bien sabido que el ejercicio no le va de todo a esta famosa, por lo que muchos quedan sorprendidos por esa declaración, ya que la mayoría de los artistas le dan con todo al entrenamiento, pero en su caso no aplica.

Para quienes no lo saben la talla de Celia Lora es 36w lo que deja a muchos sorprendidos, pues realmente esa medida es grande, incluso una de las razones por las que se sometió a cirugía para retirar volumen se debió porque se miraba robusta con tanta proporción.

"Que es lo que ay que hacer para tener la dicha de tener una revista autografiada de tan hermosa dama", "No estamos tan lejos los dos vemos la misma luna preciosa", "Que lastima que yo estoy en otro país sino con que gustó estaría participando para ganarme esa revista con la firma de la diosa de Celia Lora", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que esta mujer es muy seguida por tanta gente ha sido por los reality show en los cuales ha realizado participaciones muy polémicas, la última fue en la Casa de Los Famosos donde se dio a conocer a más como persona, pues los fans la estuvieron monitoreando todos los días.