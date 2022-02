"Dice: 'el señor me amenazó' ¿Cuándo?", Andrés García reacciona a la demanda de Anabel Hernández

En su libro "Emma y las otras señoras del narco", la periodista mexicana Anabel Hernández habla sobre los supuestos nexos del actor dominicano Andrés García con el crimen organizado. De acuerdo con sus investigaciones, el papá del también actor Leonardo García, al parecer fue socio del cartel de los Beltrán Leyva, realizaron varios negocios y obtuvo mucho enriquecimiento.

Esto provocó la molestia del actor de cine, teatro y televisión de 80 años de edad, quien actualmente vive en su casa en Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, México, con varios problemas de salud. En su canal de YouTube arremetió en contra de Anabel Hernández. Aunque confesó que conocía a varias personas del narcotráfico, jamás fue socio de nadie y tampoco recibió nada de ellos.

"Bájele de huevos y vaya usted a chin...a su ma..., busque otro cabrón para hablar de él, porque no va por ahí, yo sí le parto su ma..., cabrona". Además, el veterano histrión se refirió a la periodista como una "cucaracha", "cretina" y "trepadora", quien "viene diciendo mentiras para lograr publicidad para no morirse de hambre, porque es lo que es, una muerta de hambre".

En una reciente rueda de prensa, Anabel Hernández dio a conocer que demandó a Andrés García por las amenazas que hizo en su contra. "Solicité al ministerio público que además de las amenazas contra mi persona, se tome en cuenta la violencia de género ejercida por Andrés García".

Señaló que las amenazas a periodistas es un delito federal, el cual puede castigarse con pena privativa de la libertad: "además de las denuncias por amenazas, el Ministerio Público tendrá que investigar los presuntos nexos del señor Andrés García con el crimen organizado".

El protagonista de películas como "Pedro Navaja", reaccionó a la demanda que Anabel Hernández interpuso en contra suya. Mediante una llamada telefónica al programa "De primera mano", manifestó que es "una incongruencia" que la Fiscalía General de la República "le dé oídos o le haga caso a una señora que no conozco, que nunca he visto, que ha escrito cosas en contra mía, en contra de mi carrera desde hace muchos años".

Porque ella dice: 'el señor me amenazó'. ¿Cuándo? Si ni la conozco ni sé su nombre completo.

Para Andrés, esto no es más que una estrategia de Anabel Hernández García y su equipo, para vender el libro antes mencionado. "Ellos quieren enredarlo, hacerse publicidad a mi costa, que eso ya es otra cosa, ahí sí creo que puedo hablar con mi abogado y poner una demanda contra las revistas o publicaciones que ella haga, porque lo que está haciendo es obvio, queriendo usar la carrera de un señor con años de ser primera figura para vender su libro".

Asimismo, mencionó que no caerá en este juego, de su parte no habrá una demanda a la autora de otros libros como "Los señores del narco", pues sería darle publicidad: "Para mí no existe ni ella ni su demanda ni queja, que compruebe y luego a ver qué hace la PGR, a ver si le hace caso".