"Dicen que tú eres gay, yo quiero que me lo digas", le dijo la pequeña Dasha a su papá Edwin Luna

El cantante mexicano Edwin Luna estuvo en el show de YouTube "Pinky Promise" que conduce Karla Díaz (integrante de JNS), donde confesó que cierto día su hija Dasha de solo ocho años de edad, le preguntó por sus preferencias sexuales. Varios medios de comunicación han llegado a comentar que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey es gay, esto por su forma de vestir, por sus aretes, tatuajes y por teñirse su cabello.

La hija de Edwin Luna vio un reportaje en la televisión, donde se ponía en duda las preferencias sexuales de su papá.

El esposo de la modelo guatemalteca Kimberly Flores, contó que un día al llegar a su casa su hija le preguntó si podían hablar.

"Es curioso porque creo que es algo fuerte que tu hija te lo diga, me dice: 'es que en el reportaje dicen que tú eres gay, yo quiero que me lo digas', le digo: 'ah caray, ¿por qué me dices eso mi hijita?'".

Me dice: 'es que dicen en el reportaje que tú traes aretes y que tu pelo'.

Edwin Luna buscó la mejor manera de responderle a su hija y explicarle que todo eso era mentira. "Yo le contesté: 'mira yo soy así porque esto y esto', me dice: '¿estás seguro?' y le dije 'claro', sí me ha tocado cada cosa que digo 'wow'".

El cantante originario de Monterrey, Nuevo León, manifestó que aunque trata de manejar de la manera más natural esos cuestionamientos de sus hijos y los chismes que llegan a ver, asegura que sí ha sido complicado para ellos vivir con esa atención mediática.