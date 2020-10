NOTA: México.- En entrevista con EL DEBATE el cantante chileno Diego Almonte, reconocido por su paso por la decimoprimera generación del reality show de talentos La Academia, habló sobre su nuevo sencillo, sus inspiraciones, los días de confinamiento por la pandemia mundial por Covid-19 y sus inicios en el ámbito artístico.

El joven está actualmente de estreno con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical escrito en casa por el aislamiento titulado 'Será', y su video oficial, el cual definió como una de sus canciones favoritas, esta ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción y cuenta una mágica historia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿De qué nos habla tu nuevo sencillo 'Será'?

Me quise poner en la situación de las personas que, luego de terminar una relación amorosa, quieren intentar algo con alguien, quieren volver darse otra oportunidad, pero nacen esos temores, esas inseguridades de si te van a fallar, si va a funcionar, si vas a volver a lo mismo que te hizo terminar tu relación pasada. Al final por eso 'Será', como una pregunta ¿será que se puede intentar algo con alguien sin tener miedo?", dijo Diego sobre el tema.

¿Cuál fue la inspiración para escribir esta canción?

Primero, seguir en movimiento, hubo una pausa muy intensa por la pandemia, pero quiero seguir, sacar música, porque la gente no puede pausar su vida, tiene que seguir, me puse a escribir y esa fue muy primera motivación, entregarle algo a la gente".

Diego Almonte presenta su nuevo sencillo 'Será' escrito en medio de la pandemia. Foto: Cortesía

¿Qué buscas trasmitir con el tema?

Me encanta componer con la intención de que la gente se identifique y quiera dedicarle esta canción a alguien, pueda sentirlo, es mi prioridad. En esta canción quise ponerme en los zapatos de la gente y quieran dedicarla, espero que así funcione, mi mayor inspiración es darle voz a la gente. Hay mucha gente que a través de canciones se expresa mejor que de tú a tú".

Sobre la experiencia de grabar el video en medio de la pandemia contó: "Fue muy loco, porque fui a Xalapa a grabar mi primer video y terminé quedando tanto tiempo que se terminó haciendo allá mismo, con las mismas personas que grabé el primero, así que Xalapa para mí se convirtió en un lugar muy especial. Todo se grabó en un día, partimos a las seis de la mañana y la grabación terminó a las 10:30 de la noche, tuvimos diferentes tipos de momentos, despejado, con un sol a todo dar, de repente se nubló y luego se puso a llover lo que fue increíble".

El artista reveló que se encuentra viviendo en Xalapa, Veracruz, debido a que fue ahí a grabar el video de su primer sencillo, para el que iba por una semana y se quedó a vivir durante cinco meses por la pandemia, meses en los que se enamoró del lugar. Aunque fue muy duro por la incertidumbre, la angustia y la frustración al no poder ver a su familia, a quienes no ve desde hace un año y no poder hacerlo debido al cierre de fronteras por la contingencia sanitaria, entendió que la vida funciona de esta manera y decidió no quedarse ahí, por lo que pensó: "tengo que hacer algo" y los primeros dos meses fueron de bloqueo total, pero luego tomó el piano y se enfocó de lleno a componer con la intención de sacar un sencillo.

¿Cómo fue tu paso por La Academia?

De las mejores experiencias que he tenido en mi vida y le agradezco infinitamente a la vida de cómo se han ido las cosas. Mando el casting, quedo, me vengo con dos maletas sin saber que iba a pasar con mi vida y nunca más volví a vivir a Chile. Fue algo muy loco, de las mejores experiencias de mi vida, es lo que me tiene hoy en día viviendo aquí en México".

Al cuestionarle si le gustaría colaborar con alguno de los exacadémicos, ya sea de su generación y de otras, se mostró contento por trabajar con alguno de los cantantes como Silvia, Fer, Ana y Francely, esta última de la más reciente edición del reality show de Tv Azteca en donde resultó ganadora la cantautora sinaloense Dalú. Diego considera que ella tiene un estilo que "se empalma muy bien con el suyo" y está seguro de que podrían hacer algo muy interesante juntos.

¿Cómo empezaste en el ámbito musical?

Partí desde muy chiquitito, estaba en el colegio, canto desde los siete años o menos, mi familia se dio cuenta que tenía facilidades en la música, siempre destacaba y tomaron la decisión de sacarme del colegio en el que estaba, que era uno tradicional, dónde no encajaba y entré a un colegio artístico donde culminé mis estudios en siete años que estuve en el colegio, ahí sí sentía que encajaba".

Desde muy pequeño, Diego Almonte ya sabía lo que quería para su estilo musical. Foto: Cortesía

Almonte destaca por ser un artista muy único, pues buscó tener su propio estilo y siente que todo se le dio muy natural, todo lo hacía a su modo y fue influenciado por diferentes artistas como Mariah Carey y Michael Jackson, con quienes se enfocó en su voz más que en otra cosa. La música Gospel también ha sido algo muy importante en su vida y lo ha acompañado desde que era muy pequeño.

Actualmente está en el programa de música Deezer Live, de Azteca, y comenta que está muy agradecido de poder trabajar, ya que artistas que dependen de un público han sido algunas de las personas más afectadas por la escases de trabajo y para él ha sido maravilloso trabajar en lo que más le gusta; la música.

Un mensaje de Diego Almonte dedicado a los jóvenes que se preparan como él: