Diego Boneta ¿se integra al elenco de la saga Terminator?

Sin dudar alguna, este el momento del actor Diego Boneta, quien protagonizó una de las grandes apuestas de Netflix para este año, nos referimos claro a la serie oficial sobre la vida de Luis Miguel.

Ya se anunció que habrá una nueva entrega de la saga de Terminator con dos de los actores originales de las primeras cintas, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, en los personajes de Terminator y Sarah Connor, respectivamente. Ahora, se suma un nuevo nombre al elenco protagónico y se trata del mexicano Diego Boneta, según informó el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Diego Boneta se ha hecho de una buena carrera en Hollywood. Foto: AFP

En esta ocasión, el filme protagonizado por Arnold Schwarzenegger estará dirigido por Tim Miller, mejor conocido por su trabajo en la cinta Deadpool; además, James Cameron, quien es uno de los creadores y escritores de esta historia, fungirá como productor de este proyecto. De momento, la trama de esta secuela futurista, cuyo título tentativo es Terminator Reboot, se desconoce; así como detalles específicos del rol que desempeñará Diego Boneta.

También se ha dado a conocer que Mackenzie Davis podría formar parte del reparto estelar, aunque hasta ahora no hay confirmación. La fecha probable de estreno es el 22 de noviembre de 2019.

Diego Boneta sigue sumando grandes proyectos a su carrera; será el próximo 22 de abril se llevará a cabo la premier de la primera temporada de la serie biográfica sobre Luis Miguel. Además, recién se presentó, en Estados Unidos, la película The Titan, donde interpreta al Dr. Luis Hernández.

Otro de sus trabajos para este año es el cortometraje de The Reason Nobody Likes You y ya están en post-producción las cintas Starbright y Monster Party. También, se anunció su participación en la película A Bend in the Road.