Diego Boneta confiesa que Luis Miguel le reveló varios secretos

Diego Boneta reveló para el programa Ventaneando que Luis Miguel le hizo varias confesiones para que lo interpretara con más realidad en la serie y aunque no salieron en la pantalla chica varios de sus fans morirían por saber que le dijo sobre su misteriosa vida.

Y es que no es un secreto que la vida de Luis Miguel esta llena de misterios, pues desde hace varios años la ocultó pues nunca quiso que la prensa supiera sobre él, por lo que siempre se mantuvo alejado.

"Muchas de las cosas que él me dijo que ni siquiera están en la serie, pero me dijo quiero que sepas esto tú, para tu poder internalizar eso y meterlo dentro de tu actuación o sea fue como una complicidad bastante padre", dijo Diego para el programa de espectáculos.

Por si fuera poco Diego habló sobre la segunda temporada pues aún no se ha concretado totalmente si realmente se hará el proyecto y se sabrá más sobre la vida del artista.

Todavía no está cien por ciento confirmada al menos que a mi no me estén invitando a la fiesta y no sepa yo bien, pero dentro de lo que yo sé aun no está al cien por ciento todo hay tanta gente metida detrás, aquí, hallá, yo la quiero hacer, pero aún no está confirmada", dijo el actor.

Recordemos que Diego Boneta cobró más popularidad en Hollywood gracias a su interpretación y reconoció que los proyectos latinos se están volviendo muy populares en Estados Unido.

Yo nunca pensé que una serie en español, me fuera abrir más puertas en Hollywood que una película con Tom Cruise, dijo Diego muy emocionado.

Cabe mencionar que Diego tiene varios proyectos en Hollywood, pues hará varias películas las cuales se estrenaran próximamente, compartiendo créditos con grandes talentos.