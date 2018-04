Diego Boneta enfrentó duros retos para hacer de Luis Miguel

El mexicano Diego Boneta y el español Óscar Jaenada revelaron hoy a Efe los principales retos que afrontaron en la grabación de la serie sobre la vida de Luis Miguel, que desde este domingo se transmite en Telemundo para Estados Unidos y Puerto Rico.

A lo largo de 13 capítulos, la serie, que además se transmitirá en Netflix para América Latina, es una mirada íntima desde los ojos de Luis Miguel sobre sus primeros años como artista.

"Yo sabía que para poder interpretarlo bien iba a tener que entender lo que es venir de una familia como de la que viene Luis Miguel", dijo durante una entrevista en Miami Diego Boneta, que en la serie encarna al cantante en su etapa de joven adulto.

Me ayudó mucho ver vídeos, leer libros y, claro, hablar con Luis Miguel para entender quién era él, no ahora, sino a los 17 años; no para vendérselo a la prensa, sino para interpretarlo bien y enaltecerlo.