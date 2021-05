Diego Boneta hace alarde de su humildad y también dice quién lo ayuda a no perderla

México. Diego Boneta, cuyo nombre completo es Diego Andrés González Boneta, originario de Ciudad de México, ha conseguido gran fama en los últimos años en parte debido a su trabajo en Luis Miguel, la serie.

Y pese a tanta fama, Boneta, de treinta años de edad, se mantiene con "los pies en la tierra" y la humildad es algo que jamás ha perdido, lo comparte en entrevista con un medio de comunicación en Estados Unidos.

Su familia, principalmente sus padres, son quienes le han ayudado a no perder su esencia y tampoco su humildad, confiesa. "Ellos no dejan que se me suba el éxito a la cabeza".

Han sido ya casi 20 años que he estado haciendo esto, entonces el que esto esté pasando es algo que me llena de felicidad y agradecimiento. "

Soy muy cercano a mi familia, tengo una vida familiar que para mí es importantísima y eso es algo que me aterriza mucho, que es algo muy real a diferencia de esta carrera”.

La carrera artística de Boneta ha ido creciendo como la espuma del mar y cada año que pasa es importante porque ha conseguido grandes oportunidades de trabajo para demostrar su talento y hacer lo que le gusta, que es actuar.

Acaba de estrenarse en Estados Unidos la película Nuevo Orden, bajo la dirección de Michel Franco, largometraje logró el León de Plata en el Festival de cine de Venecia.

Además pronto iniciará la filmación del remake de El Padre de la Novia, donde compartirá créditos con Andy García y Gloria Estefan, según se dio a conocer recientemente en distintos portales de noticias.

Mientras tanto disfruta también de su éxito en Luis Miguel, la serie, segunda temporada, la cual estrena un capítulo cada domingo en la plataforma de streaming Netflix y donde comparte actuación con compañeros como Macarena Achaga, Camila Sodi y Juanpa Zurita, entre otros.

