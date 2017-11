Diego Boneta hizo de todo para ser idéntico a Luis Miguel

Para darle vida a Luis Miguel en la serie biográfica que protagoniza, Diego Boneta señala que se ha sometido a una larga preparación desde hace más de un año e incluso se ha transformado físicamente, todo con el visto bueno del propio cantante.

“Él ha estado metido desde que se empezó todo esto. Algo que es un gran honor para mí es que también estoy como productor ejecutivo de la serie y es la primera vez que estoy en un rol así y ver cómo todo ha crecido desde los inicios ha sido increíble”.

Boneta subraya que ha sido tal su compromiso al ponerse en los zapatos de El Sol que no ha temido en prepararse física y vocalmente, además de hacerlo de la mano de un experto en la materia.

“Este es sin lugar a duda el papel que más ha requerido preparación, por mucho, más que cualquiera otro que he hecho. Me aclararon el pelo para el papel, me hicieron lo del diente, que es como lo que él tenía y lo tengo permanente durante la filmación. Me estuve preparando tanto del lado actoral como del lado musical, me fui a España para entrenar un mes con el coach de Javier Bardem y Penélope Cruz, Juan Carlos Corazza, el lado físico. Ha sido una preparación de un año viendo todo esto porque también estoy cantando todas las canciones en el mismo tono que él".

Boneta dice que empezaron hace unas semanas en México.

“La serie realmente no va a estar saliendo hasta abril del próximo año, por eso es que tanto Netflix (la productora y la que la transmitirá junto con Telemundo), como todos nosotros, estamos manejando una onda hermética. Yo estoy feliz de estar aquí en México, llevo 10 años fuera, desde Rebelde, y de verdad me tiene fascinado estar trabajando con este gran proyecto. A México lo extrañaba como no tienen idea”.

PRIMERA FOTO ACERCA DE BIOSERIE DEL "SOL"

Netflix compartió en su cuenta de Twitter la primera fotografía de la serie de Luis Miguel, historia que será protagonizada por Diego Boneta.

Boneta aparece en el centro de la instantánea junto de la producción, la bioserie oficial del cantante mexicano será transmitida por este servicio de streaming.

Junto a la foto, se lee: "Nuestro destino es así. Este es el cast de #LuisMiguel la serie. Solo en Netflix para Latinoamérica y España".

La serie basada en la vida y obra de Luis Miguel, que protagonizan también los actores Óscar Jaenada y Camila Sodi, entre otros, comenzó filmaciones en la Ciudad de México.

Producida por Gato Grande Productions, en unión con Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc (MGM), está prevista a estrenarse de manera exclusiva en Netflix en América Latina y España, y en Estados Unidos y Puerto Rico por Telemundo el próximo año, se indicó en un comunicado de prensa.

Diego Boneta protagoniza el programa dando vida a Luis Miguel; Oscar Jaenada, interpreta al papá de Luis Miguel, Luis Rey, y Camila Sodi, reconocida actriz y cantante quien ha participado en numerosas películas taquilleras, será la novia de Luis Miguel.

