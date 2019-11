Diego Boneta perdió el antagónico en Terminator y dice por qué

Diego Boneta perdió el antagónico en la película Terminator: Destino Oscuro, la cual se exhibe actualmente en cines de todo el mundo, y revela por qué motivo. En dicha producción también actúan Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger.

El actor y cantante Diego Boneta dio a conocer que él iba a interpretar el papel de Terminator, en Terminator: Destino Oscuro, película escrita por James Cameron, pero porque se encontraba trabajando en Luis Miguel, la serie, no pudo ser el cyborg asesino.

De acuerdo a información difundida en la revista Quien, Diego Boneta explica que cuando él hizo el casting para Terminator, aún estaba grabando Luis Miguel, la serie, de Netflix.

Cuando hice el primer casting me vió Tim Miller, el director, y me dijo que no lo espantaba mucho. ¡Estaba todo bronceado y flaquísimo!", cuenta Boneta.