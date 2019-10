Diego Di Marco llama gorda a Danna Paola y ella pide su despido

Diego Di Marco, presentador de televisión, especialista en estilo de vida, nutrición y ejercicio, tiene una sección en el Programa Hoy llamada "Fit Police", donde ha causado gran polémica por los comentarios que ha llevado a cabo sobre varias celebridades, entre ellas, la joven cantante Danna Paola.

Diego Di Marco comentó que Danna Paola luce en la serie "Élite" de Netflix, inflamada y con unos kilos de más. "O está entrándole a la fiesta, o está entrándole al alcohol o tiene un problema de hormonas", comentó en su sección donde estaba acompañado de Galilea Montijo y Lambda García.

Estos comentarios al parecer no fueron del agrado de Danna Paola, quien habría pedido a altos ejecutivos de Televisa que lo despidieran. "Danna se comunicó con los ejecutivos del canal y les reclamó por lo que dijo Diego, les dijo que cómo era posible que le dieran ese espacio para hablar mal de todo mundo, y que no le parecía que haya insinuado que está pasada de peso, cuando sabe que no es así", contó una persona que trabaja en la televisora a TVNotas.

Ella también les comentó que hacer esas críticas era horrible, pues él desconocía si tenía un problema de salud, y evidentemente les pidió que hicieran algo con él, como desaparecer su sección o de plano correrlo.

Danna Paola tiene un tiempo que no trabaja en Televisa, pero al estar en pláticas para protagonizar un ambicioso proyecto en la televisora, se sintió con el derecho de pedir "la cabeza" de Diego Di Marco. "Televisa pretende meterla en un proyecto muy importante, donde va a ser la figura principal, siguen en pláticas, pero para convencerla harán lo que pida y mande", publica TVNotas.

De acuerdo con la revista de espectáculos, Magda Rodríguez (productora del Programa Hoy) metió las manos al fuego por Di Marco, por lo que continuará con su controvertida sección en el matutino.

En un reciente post en su cuenta de Instagram, el conductor de televisión aclaró por qué ha estado ausente del Programa Hoy, esto ante los rumores de que Danna Paola había pedido su despido.

"Mis queridos, pues me han preguntando mucho el porqué no he estado en el Programa Hoy últimamente con 'Fit police', gracias a todos por estar al pendiente de mí, la sección tendrá algunos cambios que definitivamente serán para mejorar. Vamos por mucho más".