Diego Luna se reencuentra con sus hijos tras 20 días de aislamiento

Durante una transmisión en vivo compartida con su gran amigo Gael García, el actor Diego Luna contó que lo significó para él volver abrazar a sus hijos Fiona y Jerónimo, de quienes estuvo distanciado por 20 días como medida de prevención ante la pandemia de Coronavirus.

"No hay día que yo no me levante y añore darle un abrazo a mi padre y eso, por ejemplo, no se me va a quitar, no creo poder quitármelo de encima, a lo mejor otras generaciones crecerán sin esas necesidades pero hoy, el primer abrazo que pude darle a mis hijos significó la vida", manifestó Diego Luna.

Significó todo y eso lo voy a seguir buscando, no importa cuántas restricciones se planten en este nuevo mundo, yo lo voy a seguir buscando.

A fines de marzo pasado, Camila Sodi dio a conocer que ella y su hija Fiona tenían los síntomas del Coronavirus, por lo que llevaron a cabo las medidas adecuadas. Tras aislarse por 20 días, la ex esposa de Diego Luna informó en redes sociales que ella y su hija superaron la enfermedad, por lo que se encontrarían en aislamiento voluntario hasta que el médico lo indicara.

"Les quiero compartir unas buenas noticias de la infectóloga, quien nos da de alta el martes. Nos volvemos inmunes, lo que significa que podemos volver a abrazar a nuestros seres queridos. Mis hijos pueden abrazar a su papá, yo puedo visitar a mi mamá", manifestó la actriz en las stories de su cuenta en Instagram el pasado 5 de abril.

