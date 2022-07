Diego Luna y Gael García, películas en donde participaron juntos

México. Los actores mexicanos Diego Luna y Gael García son amigos desde niños y a través de los años han consolidado esa amistad, además han compartido actuación juntos.

El abuelo y yo, telenovela grabada en Televias durante 1992, fue la primera en que Diego Luna y Gael García participaron como actores, y gracias a su talento llamaron la atención del público telenovelero.

Gael, de 43 años de edad, y Diego, de 42, volvieron a compartir actuación durante 2001 en la cinta Y tu mamá también, un drama que dirigió el cineasta mexicano Alfonso Cuarón y con el que lograron un rotundo éxito.

Escena de la película Rudo y cursi en la que actúan juntos Diego Luna y Gael García. Foto de Universal Pictures

Luego, en 2008, la dupla de actores filmó Rudo y cursi, película que los proyectó nacional e internacionalmente y los consolidó como grandes actores, además se hicieron de buenas críticas hacia sus respectivas actuaciones.

Y en 2012, Luna y García Bernal filmaron Casa de mi padre, película que protagonizaron junto a Will Ferrell y Génesis Rodríguez, escrita por Andrew Steele y dirigida por Matt Piamonte.

Pero pronto el público podrá ver juntos de nuevo a ambos actores, puesto que rodarán La máquina, un proyecto comandado por Searchlight Television y será una serie dramática cuyo guion es de Marco Ramírez, conocido por su trabajo en Daredevil, The Defenders, Orange Is the New Black y su obra The Royale.

Escena película Casa de mi padre. Foto de Netflix

En La máquina Gael García Bernal interpretará a un boxeador en sus últimos días de gloria y Diego Luna encarnará al mánager de dicho boxeador, quien le conseguirá su última pelea que deberá representar para él su título de campeón y una retirada honrosa.