Diego Schoening sobre el romance de Erik Rubín y Thalía: "no me dijo sus claras intenciones"

Diego Schoening desmintió a Erik Rubín quien aseguró haberle "bajado" a Thalía. En una entrevista que dio para el programa "Chisme no like", el cantante mexicano habló sobre la relación amorosa que tuvo hace ya varios años con la hoy esposa del empresario musical Tommy Mottola, resaltando que Erik jamás le dijo las intensiones que tenía con la intérprete de "Amor a la mexicana" y muchos temas más. "Realmente lo que alguna vez me había dicho él es que le gustaba, más no me dijo sus claras intenciones".

De acuerdo con las declaraciones de Diego Schoening, antes de que Erik Rubín le dijera que le gustaba Thalía, ellos ya habían estado saliendo "y nació el amor y así empezamos a andar, pero así que dijeras que sabía yo que andaban, pues no". Cabe recordar que estos tres cantantes formaron parte del grupo musical Timbiriche.

Diego Schoening y Thalía comenzaron a salir al poco tiempo que ella se unió a Timbiriche en 1986. El cantante de 50 años de edad y originario de la Ciudad de México, sabía que en alguna ocasión la hermana de la actriz Laura Zapata había salido con el esposo de Andrea Legarreta, "él en algún momento me había dicho que no y que sí, que estaba guapa y que le gustaba, pero nunca me dijo que sus intenciones eran 'voy a andar con ella'".

Entonces empecé a salir con ella, nació el romance, nació el amor y pues anduvimos un buen rato.

En la entrevista para el show antes mencionado que conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani, el ex Timbiriche Diego Schoening recalcó que en la guerra y el amor todo se vale, sin embargo, una amistad es más fuerte. Si él hubiese sabido las verdaderas intenciones de Erik con Thalía, se hubiera alejado. Pese a ese mal entendido que tuvieron en aquella época: "Erik y yo nos queremos muchísimo, son cosas que pasamos de chavos y que si en su momento él me hubiera dicho, yo me hubiera alejado, lo hubiera pensado, lo hubiéramos platicado y yo creo que fue un momento en el cual nos ganó la batalla del amor y en la guerra, en el amor siempre hay perdedores".

Hace unos días el youtuber mexicano "El escorpión dorado" publicó un nuevo video de su show "Peluche en el estuche", teniendo como invitado a Erik Rubín. Mientras daban un paseo en auto por las calles de la Ciudad de México, el cantante recordó los romances que tuvo con famosas como Paulina Rubio, Thalía, Alejandra Guzmán, Salma Hayek y hasta con Angélica Rivera, actriz de telenovelas y ex Primera Dama de México.

Erik Rubín terminó con el corazón roto por culpa de Diego Schoening

El esposo de la conductora de televisión Andrea Legarreta (padres de Nina y Mía Rubín), contó que antes del romance que tuvo con "La chica dorada", Thalía lo traía loco de amor pero terminó con el corazón roto, culpando a Diego Schoening. "Nosotros ya conocíamos a Thalía porque estuvo en 'Vaselina' con nosotros y cuando se salió Sasha y cuando estaba a punto de entrar Thalía, yo empecé a salir con Thalía". Según su versión de los hechos, estuvieron saliendo de manera formal, pero en una salida tuvieron una fuerte discusión.

Y de repente ya en una de las juntas, o sea, Diego sabía perfectamente que yo estaba ya saliendo con ella y el hijo de la chin...ya cuando nos vimos para algo de de Timbiriche, llegó ya con Thalía de la manita, ya eran novios. Diego se supone que era mi amigo y pues ya andaban ellos.

En la entrevista para" Chisme no like", Diego Schoening hizo hincapié que él no hubiera puesto la amistad en medio, pero lo que Erik Rubín le dijo sobre Thalía, no lo tomó como algo que fuera muy en serio: "sin embargo se dio y ni modo, ya le tendré que pedir disculpas".