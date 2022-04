Diego Verdaguer rompió en fuerte llanto meses antes de morir (VIDEO)

Cabe mencionar que Gimena Boccadoro vive en Argentina , razón por la cual no estuvo presente en el último cumpleaños de su padre , celebrado en Los Ángeles, California, sin embargo, logró enviarle un regalo muy especial y, seguramente, inolvidable; una tarjeta y unas flores que evidenciaron su gran amor por él.

En el video se puede apreciar a Diego Verdaguer leyendo una emotiva carta que le escribió su hija a la distancia y le fue entregada por su otra hija, en donde las palabras le llegaron al corazón hasta el punto de romper en llanto de la emoción , dejando ver su lado más sensible ante el lente de la cámara.

Aquel día, Diego estuvo rodeado de del amor de su vida, la cantante Amanda Miguel, y su hija Ana Victoria, pero no fue todo, también recibió un regalo muy importante de parte de Gimena Boccadoro , su hija mayor, motivo por el cual se dejó ver muy emotivo.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.