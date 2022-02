¿Diego Verdaguer se vacunó contra con el Covid? Sus hijas Ana Victoria y María Gimena se contradicen

Ana Victoria resaltó que lo más importante en estos momentos, no es si su progenitor estaba o no inoculado, "lo más importante es que desde el cielo nos sigue cuidando y llenando de luz, te extrañamos tanto papá, el sol de nuestra vida".

Nuestra agente de relaciones públicas no mintió, (existe un certificado de vacunación), lo menciono por las recientes confusiones que se crearon el día de hoy.

En su perfil de Facebook, la también cantante Ana Victoria , hija del matrimonio que tuvo Miguel Atilio Boccadoro Hernández (verdadero nombre del cantante) con Amanda Miguel, manifestó que le agradecía a Dios "por la hermosa familia que me ha dado", siendo esta la bendición más grande de su vida.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión, María Gimena Boccadoro , la hija mayor de Diego Verdaguer (fruto de su primer matrimonio), aseguró: "mi padre no estaba vacunado, en absoluto, en fin, yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado".

La duda sobre si el cantautor argentino Diego Verdaguer , nacionalizado mexicano, recibió sus dosis contra el Covid-19 , surgieron al rememorarse en redes sociales, la postura de su esposa Amanda Miguel . "Quizás la vacuna sea el famoso Covid. No gracias, ni el microchip para nada", expresó en Twitter meses atrás.

¿Estaba o no vacunado Diego Verdaguer contra el Covid-19? Es la gran incertidumbre tras su lamentable muerte. El esposo de la cantante argentina Amanda Miguel falleció la semana pasada por unos problemas de salud que surgieron tras su contagio de este virus, que ha dejado alrededor del mundo a más de cinco millones de personas sin vida, de acuerdo con datos oficiales de las autoridades de salud.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.