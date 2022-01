¿Diego Verdaguer tuvo un amorío con la actriz Salma Hayek, durante su matrimonio con Amanda Miguel?

Cierto día, se miró al espejo y se dijo así mismo: "'a ver, chaval', como dijo Joaquín Sabina, 'a ver chaval, te estás enamorando', dije 'ok, está bien y me calmé'".

Es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto.

Aunque había especulaciones sobre un romance, insistió en aquella entrevista que solo eran buenos amigos, "en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto".

Miguel Atilio Boccadoro Hernández , nombre verdadero del cantante, conoció a Salma Hayek en un elevador de un hotel en Puerto Rico : "se abrió la puerta y casi me desmayo". Tiempo después volvió a verla en un Teletón en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En varias entrevistas el cantante argentino Diego Verdaguer , nacionalizado mexicano, aceptó sus infidelidades a Amanda Miguel , con quien mantuvo un matrimonio durante 46 años. "En algún momento sí fui un poco digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja", agregando que no fue infiel con el alma y el corazón, "pero sí con el cuerpo alguna vez".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.