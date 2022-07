Dieta o cirugía: Chiquis Rivera luce impresionante figura y le dice adiós a las fajas

Chiquis Rivera de 37 años de edad, está en boca de todos, pues hace unas semanas se mencionó que había recurrido a un bypass gástrico para bajar de peso, aunque ella no ha confirmado nada, pero es bien sabido que se confiesa ante sus fans cuando se hace un retoque estético, en esta ocasión ha preferido mantenerse callada.

Resulta que apareció un video donde se puede ver a Chiquis Rivera tomada de la mano de su galán Emilio Sánchez con quien ya lleva algunos meses de relación y lo primero que notaron es que su cintura, además de su vientre, luce mucho más pequeño, dejando atrás las fajas que según se ponía, por si fuera poco a muchos les hizo recordar a la misma Gomita.

Y es que para quienes no lo saben Gomita también se hizo este tratamiento quirúrgico, pero en otro país, por lo que ahora se le ve mucho más delgada, algo que celebran sus fans, pero eso no es todo, pues también se retiró parte de los implantes de su cuerpo para verse mucho más natural, causando revuelo total entre sus fanáticos.

Regresando con la hija mayor de Jenni Rivera, sus fanáticos empezaron a notar el cambio en una sesión de fotos, donde se le miraba con una silueta mucho más estilizada, por lo que algunos dijeron que era una foto editada, pero la cantante tapó bocas al mostrar a los días más fotos de su nueva figura.

Para quienes no lo saben, Chiquis Rivera batalló hace varios años con su peso, por lo que el hater era muy presente en sus redes y aunque lo sigue siendo ella ya aprendió a lidiar con este, por lo que le da igual lo que se diga de ella, pues está enfocada en su carrera, así como otros proyectos con los que está causando revuelo entre su público fiel.

Te puede interesar:

"Muy bella la que puede puede y la que no critica", "Cada día está más linda como me gustaba verla con Lorenzo", "Que no delgadeze tanto que ella es bella de cualquier manera", "Estás más delgada se te ve bien", escriben las redes sociales.