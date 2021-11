"Difícil de asimilar”, Patricio Cabezut revela cómo lo corrieron de Hoy "por las buenas"

México. Patricio Cabezut fue uno de los conductores estelares del programa de televisión Hoy años atrás, pero de la noche a la mañana fue despedido del mismo y ahora él recuerda cómo se dio su salida.

En entrevista con la revista TVNotas, Patricio Cabezut, quien tiene 55 años de edad, comparte que a Hoy se integró gracias a la invitación que le hizo el productor de ese entonces Reynaldo López y compartió trabajo con Anaís Salazar, Andrea Legarreta y Ernesto Laguardia.

Pero cuál va siendo la sorpresa de Cabezut que repentinamente la productora Carmen Armendáriz fue quien le informó que ya no formaría parte de Hoy y el motivo habría sido que contrataron a Jorge Poza para conducir.

Cabezut relata que antes de despedirlo, Carmen le habló de Jorge Poza, a quien creyó que podría convertir en un gran conductor, incluso le encargó que lo apoyara, que lo coucheara, le diera tips y herramientas de trabajo.

"Ernesto Laguardia terminaba su proyecto de telenovela y a los seis meses me dijo que regresaba y que se quedaría con Jorge y no conmigo; me dijo: ‘Patricio, mañana te despides del programa’, fue muy crudo y difícil de asimilar”, relata el popular conductor de televisón.

Patricio Cabezut manifiesta que ese despido inesperado del programa Hoy lo marcó profesionamente, puesto que no lo esperaba, además es uno de los más dramáticos que ha vivido y considera que fue muy inhumano.

Tras su salida de Hoy, Cabezut, originario de Ciudad de México, se integró a trabajar como conductor en el programa Al Mediodía donde permaneció un año.

Desde su adolescencia Patricio se mostró interesado por figurar en los medios de comunicación y según su biografía, tenía 16 años de edad cuando comenzó a trabajar como locutor en Radiorama, luego en la televisión en programas como Buscando una estrella y el magazine de Televisa del Golfo, Pasarela.

Además se ha desempeñado como narrador de deportes, entre ellos el futbol y volleyball de playa, en el programa de noticias de años atrás Eco y ha incursionado también como cantante y compositor con el grupo D'TNT, esto en los años ochenta.