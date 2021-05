Difunden imágenes de Daniel Bisogno con su supuesto galán joven y también los lujos que le da

México. Difunden imágenes del periodista de espectáculos Daniel Bisogno, quien participa en Ventaneando, con su supuesto galán joven y también los lujos que le da. Tiene por nombre Jesús Castillo y es mucho más joven que él.

En el programa de YouTube Chisme No Like muestran un video en el que aparecen Bisogno y Jesús, captados juntos en Ciudad de México en un teatro, donde acudieron al estreno de Hoy no me puedo levantar.