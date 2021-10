Difunden video del accidente de David Páramo, el "Padre del análisis superior"

Ciudad de México.- El miércoles de esta semana se difundió a través de redes sociales, el video que muestra parte del accidente que sufrió el periodista y analista económico, David Páramo en abril pasado.

Fue a través de sus redes sociales que el conocido como el "Padre del análisis superior", compartió la videograbación del momento del percance, esto a meses de haberse reincorporado al espacio televisivo junto con el periodista Ciro Gómez Leyva.

En la publicación, Páramo aprovechó para agradecer a quienes lo ayudaron en ese momento, ya que a raíz de accidente fue intervenido quirúrgicamente por un aneurisma cerebral.

"Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mí y a mi hijo... sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios los bendiga siempre!", escribió el analista en Twitter.

David Páramo sufrió el percance el pasado 30 de abril del presente año. Y de acuerdo con los antecedentes, el conductor de radio y televisión mencionó que en ese momento se sintió mal, lo que causó que perdiera el control de la unidad que choco. Toda esta situación llevó a Paramo a abandonar las pantallas por un tiempo y fue en el mes de septiembre tras recuperarse, que volvió al espacio informativo.

En el video compartido por Páramo se observa como los oficiales de policía lo cargan para alejarlo del vehículo, mientras que otras personas tratan de sofocar el fuego que comenzaba a avivarse.

Tras ponerlo a salvo, se observa como una mujer tranquiliza al hijo de Páramo, ya que el conductor de televisión se muestra desorientado mientras se encuentra recostado en el suelo.