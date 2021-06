"Díganme inculta", Bárbara de Regil afirma que no sabía de la veda al promocionar al PVEM

Aún envuelta en la polémica por haber hecho propaganda al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al igual que muchos otros influencers, la actriz Bárbara de Regil se pronunció nuevamente acerca del tema.

En un video publicado en sus redes sociales, Bárbara de Regil admitió que no estaba enterada de que había una veda electoral en los días previos a las votaciones del proceso del pasado 6 de junio.

Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza las investigaciones para determinar cuánto dinero se le pagó a los influencers involucrados en el escándalo, la actriz, quien también participó, había negado en el pasado recibir dinero a cambio de promocionar el voto al PVEM.

Ahora, Bárbara de Regil volvió a referirse al tema, admitiendo su culpa al no saber que existía una veda electoral al momento de aceptar publicar una historia en favor del partido político, y que con ello estaba incurriendo en un delito.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz y empresaria, dueña de su propia marca de proteínas, tocó principalmente otro tema que también la ha tenido en el ojo del huracán, tras ser señalada por el nutriólogo y youtuber Aries Terrón por la baja calidad de sus productos y otras irregularidades.

Sin embargo, algo de lo que más llamó la atención fue su comentario casi al final del mismo, concluyendo el video con un mensaje acerca de la polémica por las elecciones:

“Quiero aprovechar el video para hablar del tema de las elecciones. Me gustó la idea de apoyar a las mujeres violentadas. Díganme p*ndeja, inculta por no saber de la veda electoral, pero me gustó la causa y la apoyé”, dijo.