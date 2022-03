"Díganme una razón que tenga lógica", Yalitza Aparicio responde a críticas por usar ropa de marca

Yalitza Aparicio tuvo su debut como actriz al protagonizar la película "Roma", del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Antes de interpretar el personaje de "Cleo", se desempeñaba como maestra de preescolar. Tras el éxito con la galardonada película en blanco y negro, ha sabido aprovechar las oportunidades que han llegado a su vida, como modelar para prestigiosas casas de moda como Prada.

Desde su debut actoral, Yalitza Aparicio, de 28 años de edad y originaria de Tlaxiaco, estado de Oaxaca, México, ha sido criticada por su apariencia física y por su origen indígena. En su faceta como modelo, ha recibido desagradables comentarios como: "aunque la mona se vista de seda, mona se queda".

Yalitza Aparicio Martínez, quien fue nombrada en el 2019 por la revista TIME, como una de las 100 personas más influyentes del mundo, tuvo una charla con el influencer y actor mexicano Juanpa Zurita para su podcast "No hagas lo fácil" (disponible en Spotify), donde respondió a las críticas por usar ropa de marca.

"Me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, como me visto y como me comporto, porque vengo de una comunidad indígena", expresó la protagonista de "Roma".

Díganme una justificación y una razón que tenga lógica, para que yo no pueda utilizar una ropa de marca.

La profesora de kínder dejó muy en claro que ella porta su ropa indígena "cuando yo quiero usarla en los eventos, no porque la gente me diga que la use para una foto". Asimismo, mencionó que personas que no se creen indígenas, vienen, "se apropian de nuestra ropa", la presumen en redes sociales, sin embargo, del otro lado "están ofendiendo".

Yalitza Aparicio usa el modelaje para defender su identidad.

Ante esto, se preguntó el por qué ellos "si pueden utilizar nuestra ropa, pero tú no puedes utilizar una ropa de marca".

En el podcast de Juanpa Zurita, actor de "Luis Miguel, la serie" en Netflix, externó que por más indígenas que sean, también pueden darse el lujo de utilizar ropa de marca, "esto no es una limitante, tenemos la libertad de usar, portar lo que deseemos". De acuerdo con Yalitza, el modelaje es su arma para reclamar su identidad. "Es mi medio para comunicar lo que deseo".

Por otra parte, cabe recordar que Yalitza Aparicio tuvo varios reconocimientos con "Roma", entre estos, haber sido nominada para el Premio Óscar como "Mejor actriz", galardones otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, los premios más importantes en la industria del cine.

Ante esto, se convirtió en la segunda actriz mexicana en ser nominada en esta categoría de los Óscar. La primera en tener este logro fue Salma Hayek por su protagónico en "Frida", película basada en la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo.