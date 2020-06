Digimon live action, la nueva supuesta producción de Disney

¿Recuerdas Digimon? Todas esas aventuras que viviste con tus personajes favoritos podrían volver, y esta vez en una versión live-action.

Walt Disney Pictures estaría evaluando llevar a cabo un adaptación del popular anime estrenado en 1999, pero como lo leíste, con actores reales, según fuentes del portal We Got This Covered.

Hasta el momento no se han ventilado detalles de la posible nueva versión de Digimon, que se dice, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y permanece en total secretismo.

“Por lo que entendemos, el proyecto todavía está en las primeras etapas de su desarrollo y fue posible después de que Disney adquirió Twentieth Century Fox; nuestras fuentes confirmaron que la casa del ratón ahora tiene los derechos para producir una película de acción real basada en la marca”, resaltó We Got This Covered.

Digimon

La historia de la serie animada se basa en un grupo de niños que fueron "elegidos" y transportados a un mundo digital, donde habitan criaturas denominadas "digimons".

Estos seres tienen diversas habilidades, entre ellas, la de digievolucionar e incrementar su poder.