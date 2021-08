"Dije: 'me va a matar'", Maribel Guardia revela terrorífica anécdota con obsesionado y acosador fan

Maribel Guardia dio a conocer una anécdota un tanto terrorífica que vivió con un obsesivo fan, incluso llegó a pensar que este le quitaría la vida. Luego de una sesión de fotos para la puesta en escena "Nuevo Tenorio Cómico", la actriz y cantante costarricense relató a los medios de comunicación, los momentos de angustia que vivió con un fanático que no dejaba de acosarla.

Tanta era la obsesión de este fan hacia Maribel Guardia, que trató de manipularla al fingir su muerte. "Me hizo sufrir mucho y me preocupaba mucho, porque me mandaba cartas y al final me dijo que se había muerto, que por mi culpa".

La esposa del abogado costarricense Marco Chacón y mamá del joven cantante Julián Figueroa (fruto de su relación con el fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian), contó que conoció en persona a dicho fan, antes de que comenzara a acosarla.

"Y después me escribió que si por favor podía volver a verlo, pero que me pusiera una minifalda y dije: 'ya está muy mal, ¿no?'". Como si esto no fuera suficiente, un amigo de esta persona le escribió a Maribel Guardia para notificarle su supuesta muerte y para decirle que le había dejado una herencia, pero esto era mentira. Todo esto con la intensión de que la cantante fuera a "X" lugar a reclamar la supuesta herencia.

Aunque Maribel Guardia no especificó cuándo sucedió, si mencionó que el acoso duró por varios meses. También compartió una vez cuando lo tuve frente a ella: "una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije 'me va a matar'".

Afortunadamente todo esto no pasó a mayores; Maribel Guardia mencionó que no tuvo que recurrir a la policía para denunciar este acoso y que varias compañeras del medio artístico han pasado lo mismo que ella. "Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio".

