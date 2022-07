"Dijeron que me iban a desollar", Alex Kaffie denuncia AMENAZAS de 'Las Perdidas'

México. El periodista de espectáculos Álex Kaffie recibe amenazas por parte de Las Perdidas, lo comparte en sus redes sociales, además teme por su vida, lo deja en claro.

Álex Kaffie revela que tras defender de las críticas a Lorena Herrera y llamar ‘piojas’ a Las Perdidas, en los últimos días ha recibido varios mensajes en los que lo amenazan.

Kaffie dice que tras ser amenazado tuvo que proceder a interponer la denuncia correspondiente, pues teme que teme por su vida.

“Subieron videos a sus redes sociales donde decían palabras más palabras menos, decían que el día que me vieran, me iban a desollar”, dice Kaffie en el programa Sale el Sol, donde participa diariamente.

Pero eso no es todo, ya que también en su teléfono celular ha recibido amenazas por parte de personas que siguen a Las Perdidas, por eso se asesoró yalegalmente y fue a levantar una denuncia.

“El fin de semana tuve que echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas. Yo no tengo escolta, no tengo seguridad. Yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos”, dijo.

Días atrás, Álex Kaffie dijo que Lorena Herrera no debía “regalarle su luz a esas piojas" de Las Perdidas, quienes criticaron a la sinaloense, entonces Wendy y Paola, Las Perdidas, arremetieron con ofensas y amenazas en contra del conductor de televisión.

“¿Ya viste que el Álex Kaffie nos dijo piojas? [...] Un día nos vamos a encontrar, preciosa, pinche gorda con lentes, asquerosa. Un día nos vamos a encontrar un día. ¿El Álex Kaffie sí sabes quién es? La jota que nadie quiso en las televisoras y tuvo que ir a llorar a imagen”, comentaron.