"Dijo cosas que me llevaré a la tumba": Diego Boneta tuvo un encuentro con Luis Miguel para la serie

Durante su preparación para interpretar a Luis Miguel en su serie biográfica, el actor Diego Boneta tuvo un encuentro con el cantante en persona, del que salieron temas que, asegura, se llevará a la tumba.

A tan solo un día del esperado estreno de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, La Serie’, Diego Boneta, quien interpreta a El Sol, habló de su experiencia al poder convivir con el cantante como parte de su preparación como actor.

De acuerdo con Diego Boneta, de su encuentro con Luis Miguel salieron bastantes cosas que le ayudaron a interpretarlo de la manera más fiel a su persona.

Previo a que se estrene la segunda temporada de ‘Luis Miguel, La Serie’, el actor protagonista Diego Boneta concedió una entrevista al programa Ventaneando, donde explicó el proceso de investigación que se llevó a cabo para realizar la serie.

De acuerdo con el actor, esta segunda temporada será mucho más fiel a los hechos en la vida del cantante, al no basarse en nada más que en su palabra.

“Para esta temporada era más importante que los escritores platicaran con él, porque la primera temporada estuvo basada en un libro y la segunda no, entonces, el trabajo de investigación (fue) parte de la razón por la que nos tardamos tanto”, dijo.

Incluso, Diego Boneta comentó que llegó a platicar con él antes de iniciar la filmación, esto para ayudarlo en su interpretación.

De este encuentro, Diego Boneta contó que salieron a colación varios temas que le dieron con qué jugar para interpretar a Luis Miguel, y que el cantante le dijo muchas cosas que jamás va a revelar, y que le hicieron más fácil entender cómo se sentía durante el periodo que abarca esta temporada.

“Lo que más me ayudó fueron ciertas cosas que él me dijo a mí y nada más para mí; me dijo ‘Diego, esto te lo comento a ti, esto no es para la serie, no es para que saques nada, esto es para que te ayude a ti con tu interpretación’ y son cosas que me llevaré a la tumba, porque gracias a eso surgió una cierta complicidad”.