"Dijo que haría mi carrera miserable": Gal Gadot confirma los abusos del director de Justice League

Hace meses, circuló la noticia de que Joss Whedon no fue bien recibido como director de Liga de la Justicia, luego de que Zack Snyder abandonara el proyecto. El director reemplazo había sido abusivo con los miembros del elenco, entre ellos Gal Gadot. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

No solamente los fanáticos de DC desaprobaron el producto final de la película, sino que se desconocía que Joss Whedon había provocado varios conflictos en el set, donde Gal Gadot habría sido principalmente víctima de abusos verbales y psicológicos por parte del director.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: ¡Aunque no lo creas! A Selena Quintanilla no le gustaba esta parte de su escultural cuerpo

Ante ello, la actriz de La Mujer Maravilla finalmente rompió el silencio y se pronunció acerca de estas acusaciones hacia el director de Justice League.

Según había informado The Hollywood Reporter hace tiempo, la fricción entre el creador de ‘Buffy’ y la protagonista de Wonder Woman comenzó cuando él la obligó a decir unas líneas con las que no se sentía cómoda.

Molesto, Joss Whedon había despotricado contra la actriz israelí, amenazando con arruinar su carrera .

Suscríbete aquí a Disney Plus.

Luego de ello, tras varios meses de silencio por parte de Gal Gadot, finalmente se expresó sobre el tema, esto ante un medio local en Israel.

“Amenazó mi carrera y me dijo que si hacía algo, él se aseguraría de que mi carrera fuera miserable y yo me encargué de ello en el acto”, contó.

Las afirmaciones de Gal Gadot terminarían por confirmar aquello por lo que durante tiempo se ha acusado a Joss Whedon, siendo Ray Fischer, actor que interpreta a Cyborg, el primero en alzar la voz contra el director.

Leer más: El esperado regreso de Eiza González a la música para la nueva película de 'Spirit'

Recordemos que posterior a esta y otras declaraciones de Ray Fischer en contra de ejecutivos de Warner y de DC, había sido separado de su papel en el universo inspirado en los superhéroes de las historietas.

Hasta ahora, solamente él y Gal Gadot han salido a dar declaraciones respecto a los tratos que el director de Liga de la Justicia tenía con sus compañeros en el set.

Suscríbete aquí a Disney Plus.