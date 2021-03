"Dijo que me sacaba de la telenovela": Itatí Cantoral reveló sufrir de acoso por un actor

La actriz Itatí Cantoral reveló que, como ha sido el caso de muchas actrices en el mundo de los espectáculos, también ha sido víctima de acoso sexual durante la grabación de una telenovela.

En una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, la actriz de telenovelas mencionó que incluso se le amenazó con despedirla de la producción si no hacía lo que un actor del reparto le dijera.

Fue tras una pregunta por parte del youtuber, acerca de si ella había tenido problemas con alguien durante su carrera como actriz, cuando Itatí Cantoral respondió que sí, “sobre todo con los machines”.

Aunque manteniendo el tono humorístico que Escorpión Dorado lleva durante sus videos, Itatí Cantoral confesó verse envuelta hace años en un episodio muy amargo, sin revelar el nombre del actor ni la telenovela donde sucedió todo.

“En esta ocasión, la persona me dijo lo que yo tenía que hacer, y si no lo hacía, que me sacaba de la telenovela; que me tenía que desnudar y meter a la alberca con él”, dijo.

Itatí Cantoral mencionó nunca más volver a trabajar con esa persona, y que el motivo por el que no quiso revelar su identidad es por considerar que debió hacerlo en el momento, cuando las denuncias por acoso y abuso no eran tan sonadas como lo son ahora.

“Para hablar de algo tan serio como eso, lo debí de haber hecho en el momento, y en el momento no había #MeToo”, agregó. “En el momento se solucionó con la empresa que me había contratado”.