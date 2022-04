"Dime" marca la nueva etapa de la cantautora venezolana Rosy Cueva: innovadora, generacional y fresca

Rosy Cueva regresa a la escena musical y por la puerta grande. La cantante y compositora venezolana nos presenta su nuevo sencillo "Dime", con un sonido más fresco, sin salirse del género pop que la caracteriza. Es por ello que describe esta etapa como innovadora, generacional, fresca, juvenil y actual.

"Dime" muestra una faceta de la cantautora que, hasta el momento, no había explorado. "Me encanta porque se identifica más con mi generación, y a su vez abarca a otras sin ningún problema", manifestó Rosy Cueva sobre este nuevo lanzamiento musical.

Tiene una conexión emocional positiva, donde están inmersos fragmentos de mi vida personal y estoy segura de que muchos se sentirán identificados con la letra.

El tema fue producido en "Desde la choza" por Diego Alé, Yolbert Yánez, Laureano Sánchez, Aurelio Sánchez, Jorge Morillo y Ángel Bernal, escrito por ellos mismos en compañía de Rosy Cueva y María Rojas.

"Trabajar con 'Desde la choza' ha sido increíble, me siento muy cómoda y tomada en cuenta al 100 por ciento. Además, hemos logrado desarrollar un trabajo totalmente profesional, fusionando mi estilo y esencia como artista junto con la creatividad y el conocimiento de todos en su área".

Esa comodidad y confianza junto al equipo de trabajo es lo que le permitió, no solo desenvolverse con más fluidez, sino participar en todo el proceso creativo. "'Dime' se diferencia por completo a todo lo que había hecho. Me siento como si hubiese regresado a la vida otra vez, a mi lugar feliz y mi refugio. Al sitio donde siempre quiero estar, porque yo nací para cantar y hacer música, de lo contrario, no soy yo".

Asimismo, Rosy Cueva compartió que esta canción representa una nueva etapa para su carrera musical, ya que significa la madurez que ha logrado en estos dos años de pausa, "donde me conocí a mí misma de nuevo, defendiendo lo que soy como persona y como artista".

"Dime" cuenta con un videoclip oficial, dirigido por Diego Alé, producido por Skull Magic Films y Desde la choza.

"El estilo del video es vintage, ya que es algo que está en tendencia en la actualidad. Se cuenta la historia de una chica que está profundamente enamorada, por lo que podemos ver pequeños fragmentos que representan cosas típicas de una relación juvenil".