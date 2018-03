Dinastía Bojórquez: "Esta carrera es difícil pero no imposible"

Los Mochis, Sinaloa.- Dinastía Bojórquez nació en La Paz, Baja California Sur, pero la mayoría de sus integrantes son de sangre sinaloense, por eso se encuentran muy felices de recorrer estas tierras de Sinaloa mostrando al público su nueva propuesta musical.

Inicios

En un principio, Rosario Bojórquez Cortez y Rosario Bojórquez Elizalde tenían otros proyectos con distintas agrupaciones, pero llegó un momento en el que decidieron unirse para hacer un nuevo proyecto al que llamaron Dinastía Bojórquez. En este nuevo comenzar se unieron Jesús Fernando Gil Ornelas, Luis Aharel Esparza Leal y Jesús Ricardo Olachea Avilés.

“Somos por ustedes” es la frase con la cual se identifican, demostrando así el compromiso y cariño que sienten hacia sus seguidores.

Nuevo disco

La agrupación acaba de estrenar su nuevo material discográfico que lleva por nombre Tus palabras, el cual se compone de 13 temas en total.

“Tus palabras es una canción inédita hecha por Rosario Bojórquez. Es el primer corte del nuevo disco, es lo que andamos promocionando en los medios. Este es nuestro disco número 10 de Dinastía Bojórquez”, señaló Rosario Bojórquez Elizalde.

Aunque en este disco se encuentran algunos covers, el grupo asegura que le dan su estilo propio, ese que los ha identificado a lo largo de su carrera. “Hay proyectos para hacer algunas grabaciones con el señor Oliver Ochoa, él es compositor y cantante también, más adelante haremos algunos dúos con él”, adelantó Rosario Bojórquez Cortez.

Apoyo

Para ellos, el apoyo que han recibido de las personas siempre ha sido muy bueno. “Gracias a Dios donde nos hemos parado a presentarnos la gente queda satisfecha y nosotros más contentos porque sabemos que es algo muy difícil; hay mucha competencia como dicen, pero igual cada quien trae su propio estilo, pero la gente te ubica por tu trayectoria”, dijo Rosario Elizalde.

Su música no solamente es escuchada en México, pues han tenido la oportunidad de llegar a otros países.

“A raíz de Ariel Camacho este género gustó, fue una bomba, aunque muchos desean tener este estilo siempre te va a definir el estilo de la voz y el acople entre los músicos. En el extranjero lo han aceptado muy bien”, externó Rosario Elizalde.

Barreras

“Sabemos los riesgos a los que te puedes enfrentar. En ocasiones tocas y no sabes dónde estás, pero de ahí gracias al público nosotros nos definimos con música tranquila, boleros, canciones románticas, cumbias, una muy representativa de nosotros es La vaca Lola. No somos de narcocorridos, es pura música campirana, así que barreras como tal no hemos tenido”, dijeron los integrantes.

Nuevos proyectos

Por el momento se encuentran analizando algunas cosas nuevas para que su público pueda apreciar algunas sorpresas próximamente, las cuales darán a conocer en sus redes sociales.

Para la ciudad de Los Mochis harán algunos eventos grandes, los cuales se están trabajando.

Meta

“Queremos lo que más se pueda, aunque hemos pisado escenarios grandes, hemos estado con grandes artistas también y nos ha tocado estar en varios países. El anhelo de cualquier músico creemos es pisar escenarios reconocidos”, dijo Rosario Elizalde.

Mensaje

“A todos las personas que inician su carrera en la música échenle ganas porque esta carrera es difícil pero no imposible. Ahorita se deshacen 10 agrupaciones y salen 50, ahorita la gente que quiere hacer algo y tiene su talento pues que se lo muestren al mundo”, dedicó Rosario Bojórquez.

Dinastía Bojórquez.

"Les encargamos a la gente nuestro material en radios, Los Mochis, una de las ciudades donde nos tocó vivir. La gente muy amable. Qué vamos a decir de nuestro Sinaloa, somos sinaloenses, muy agradecidos con todos los seguidores, sigan con nosotros”, finalizó Rosario Elizalde.