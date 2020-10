¡Dio positivo a Covid-19! Khloé Kardashian habla sobre los síntomas de su enfermedad

Estados Unidos.- ¡De impacto! Han revelado en el más reciente capítulo de Keeping up with the Kardashians que la socialité Khloé Kardashian tuvo Covid-19 (Coronavirus) y sus días con la enfermedad fueron preocupantes y muy difíciles, por lo que su familia no podía dejar de estar estresada y pensando en ella todo el tiempo.

La empresaria luchó contra esta brutal enfermedad que ha aquejado al mundo desde hace meses, anteriormente se había mostrado un video en donde vemos a Kim Kardashian, la hermana más popular del clan, de lo más preocupada por la salud de Khloé, debido a que la notó con muchísima tos y en este capítulo aparece a cuadro y habla sobre el tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no. Quiero decir, mi instinto me dice que sí, sólo porque está muy enferma y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso", dijo Kim Kardashian a las cámaras de su programa en el más reciente capítulo.

Mientras tanto, se muestran avances de Khloé realizándose la prueba de Covid-19 con un hisopado de nariz y revela: "Me acabo de enterar que tengo corona (Coronavirus). He estado en mi habitación. Va a estar bien, pero estuvo muy mal durante un par de días", señala.

Sobre los síntomas que presentó, dijo que tuvo vómitos, temblores, tos, falta de oxígeno y terribles dolores de cabeza: "Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía", apuntó.

Finalmente, dijo tomar este asunto con seriedad porque "esa m*erda es real", incluso señaló cuando su cuñado, Kanye West, atravesó por lo mismo en el mes de marzo. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre el tema, el cómo se contagió, cómo logró superarlo y si contagió a alguien más en su familia como pudieron ser True y Tristan Thompson, su hija y su pareja que viven con ella en su mansión de Calabasas, California, Estados Unidos.

Lo que sí sabemos es que ya ha logrado recuperarse de la mejor manera, pues la vimos en el reciente festejo que organizó Kim por su cumpleaños en una isla privada en la que quiso llevarse a todos sus familiares y su círculo cercano para olvidarse de los días de Covid-19 y declaró que hizo exámenes de salud a todos para evitar cualquier contagio durante el viaje.

Khloé Kardashian ya se habría recuperado del Covid-19. Foto: Instagram

Regresa Khloé Kardashian con su ex Tristan Thompson tras infidelidad de él

Aunque parecía que todo había terminado para Khloé Kardashian y Tristan Thompson, parece que todos se ha arreglado, luego de que éste la engañara con Jordyn Wood, la exmejor amiga de Kylie Jenner, la socialité le ha dado otra oportunidad y lo están disfrutando tanto que ya se rumora que quieren traer al mundo a su segundo hijo.

La pareja ya no se esconde más, pues en el especial festejo que le organizaron a Kim Kardashian por su cumpleaños número 40, se dejaron ver muy felices juntos y en las imágenes del programa Keeping up with the Kardashian podemos verlo, ya que muestran algunas escenas de la pareja muy cercana y cariñosa tras haber pasado los días de cuarentena juntos en la casa de ella junto a su hija True.

En las imágenes se observa a Khloé y Tristan felices en un coche al lado de Kourtney y Scott, otra pareja que terminó su relación y se sigue frecuentando por sus hijos. Más tarde aparecen sentados muy juntos en la celebración; él dándole un beso en la mejilla a la empresaria y rodeando su cuerpo con el brazo.

Asimismo, surgieron algunas fotografías de la pareja durante dicho festejo y todos han entendido que es seguro que regresaron, recordemos que una fuente cercana a la empresaria le dijo a la revista People, "Khloé realmente cree que las cosas seguirán siendo geniales, incluso después de que Tristan tenga que regresar al trabajo".

Pero eso no lo es todo, también señaló que, durante la larga temporada de aislamiento, Khloé y Tristan están planeando expandir la familia. "Definitivamente están planeando su futuro juntos y no pueden esperar para tener otro bebé. True será una gran hermana mayor", señaló.

Cabe mencionar que recientemente Kris Jenner apareció en una emisión de The Ellen DeGeneres Show, en donde evitó responder a una pregunta que le hizo Ellen relacionada con la pareja. Sin embargo, la matriarca no descartó la posibilidad de que su hija y Thompson le den más nietos: "Nunca se sabe lo que va a pasar. Nunca se sabe lo que va a pasar. Nunca se sabe por aquí".