"Dios tiene el control": Chiquis Rivera evacuada de un avión por una falla mecánica

Lo que se planeaba como un simple viaje pudo convertirse en un momento de terror, pues el avión en el que Chiquis Rivera estaba a punto de abordar sufrió una falla mecánica, por lo que tuvo que ser evacuado.

Esto sucedió en la ciudad de Miami, en donde Chiquis Rivera estaba a punto de tomar un vuelo, sin embargo, debido a unos problemas que el transporte presentó a momentos de iniciar el despegue la tripulación, entre ellos la cantante, tuvo que ser evacuada para reparar el problema.

Fue en historias de Instagram donde Chiquis Rivera contó lo sucedido. Si bien para muchos pudiera ser detonante de pánico el saber que el vehículo donde estabas a punto de volar tan alto pudo haberse averiado en pleno vuelo, la grupera se mostró tranquila y positiva explicando lo que pasó.

Recordemos que fue en un accidente aéreo donde su madre, la también cantante y ahora leyenda musical Jenni Rivera perdió la vida, luego de que este cayera en pleno vuelo desde Monterrey a Ciudad de México.

En el aeropuerto de Miami, Chiquis Rivera se encontraba a punto de despegar cuando fue informada de la falla mecánica por la que tuvo que bajar, esto días después de estar en Premios Lo Nuestro, donde su aparición fue muy comentada por su look en la alfombra rosa y por su actuación en vivo.

La cantante explicó que antes de bajar intentaron reparar la falla, pero al final esto no se pudo, así que la solución fue cancelar el vuelo.

En sus historias, se le ve en compañía de su equipo de trabajo y amigos, quienes lejos de reaccionar con miedo o enojo por no poder volar como lo habían planeado, se mostraron hasta emocionados de pasar más tiempo en la ciudad de Miami, y aprovechar para divertirse un tiempo más.

“Todo pasa por algo. Nos acabamos de bajar del avión, que alguna parte no servía, no sé qué tanto, quisieron arreglarla y no se pudo, así que aquí estamos en Miami en el aeropuerto”.