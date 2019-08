Diputado insulta a Ivonne Montero y ella le responde que no es barata

Ciudad de México.- Ivonne Montero es una de las artistas más guapas y sexys del medio del espéctaculo, y en ocasiones complace a sus miles de seguidores con atrevidas fotografías. Hace unos días Ivonne Montero acaparó la mirada de todos al presumir una mini cintura de infarto en un elegante vestido.

Recientemente Montero volvió a acaparar la mirada de los medios de comunicación al revelar durante una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ que un diputado de Costa Rica la había llamado "prostituta barata".

"Estuve saliendo con un hombre que se llama Pablo. Es un diputado y presidente de la comisión de turismo de allá. Cada año voy a Costa Rica. En uno de los viajes él se presentó, me estuvo escribiendo, me estuvo buscando", señaló la actriz durante la entrevista.

Montero indicó que todo estaba perfecto, se entendían y poco a poco su relación se iba fortaleciendo pero todo cambió cuando él le hizo un comentario desagradable.

"Iba muy formal el asunto. Llegó un momento en que el señor me hizo un comentario bastante desagradable: acabo de ver una foto tuya con las piernas cruzadas y para preguntarte a qué hora las abres”, comentó.

Montero en ese momento le indicó que no era gracioso su comentario y que le parecía ofensivo.

La actriz señaló que el diputado se sentía incomodo que lo relacionaran con ella, pues, según él, ella dañaba su imagen, debido a que había aparecido en una revista para hombres.

"Cuando regreso a México me escribe alterado para ponernos de acuerdo en qué vamos a decir. Yo salí en Playboy, pero no soy una exconejita, que es lo que allá creen que soy. El señor comenzó a decir que yo era una prostituta barata y que yo le estaba rogando", señaló.

Luego de que Montero se enteró de los comentarios hacia su persona, ella le respondió.

La actriz dijo que tras ser insultada le respondió: "¿Tú crees que soy eso? Ok, soy eso, pero no barata. Me tienes que pagar 10 mil dólares si quieres que yo me calle todo lo que vivimos'. Evidentemente el señor no pagó nada", finalizó Montero.