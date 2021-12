¿Directo a Marvel? La condición de Lady Gaga para hacer el papel de una superheroína

Estados Unidos.- La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga continúa acumulando éxitos en el cine, luego de su debut en 2018 con el filme "A star is born", ha seguido con "House of Gucci", otro gran triunfo en las taquillas alrededor del mundo.

Y es gracias a su aclamación y personalidad tan única que se rumoró por allá en el año de su debut en el cine que Marvel Studios estaba buscando para hacerla parte de su Universo Cinematográfico dando vida a la superheroína Emma Frost, personaje que todavía no llega a la acción real, pero se cree que lo haga muy pronto.

Entonces, durante la gira de medios de su más reciente proyecto, el cual estuvo dirigido por Ridley Scott, Lady Gaga fue cuestionada sobre su incursión en el mundo de los superhéroes, una de las preguntas que muchos ansiaban que respondiera.

Y ante esto, la estrella contestó que "podría hacerlo", sin embargo, puso su condición y es que sea algo significativo y de impacto para el mundo, con algún mensaje que deje huella. "Es muy difícil para mí decir que no haría algo. Creo que sobre todo no estoy interesada en hacer cosas que, en última instancia, no tienen algo significativo que decir", compitió.

Es así como Lady Gaga no le cierra las puertas a la oferta y será sólo cuestión de tiempo para averiguar si incursionará en el mundo de los superhéroes, que actualmente es una de las franquicias más aclamadas en el mundo.

De momento, la artista está enfocada en su línea de belleza de nombre Haus Labs, la cual cuenta con diferentes cosméticos como labiales, sombras, iluminadores, brillos y mucho más.

