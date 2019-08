Director musical de Beyoncé abrumado por nominación en los Emmy

Al estilo de Beyonce, cuando su director musical se enteró de que había ganado su primera nominación al Emmy por su trabajo en el proyecto pionero "HOMECOMING: A Film by Beyonce", estaba demasiado ocupado para celebrar, porque estaba concentrado en producir la superestrella. próximo álbum

Derek Dixie ha trabajado con Beyonce durante casi una década, subiendo de rango desde ver al director musical hasta eventualmente tener el título él mismo. Su primer crédito como MD para Beyoncé fue su primer concierto desde que dio a luz a Blue Ivy en 2012, donde la ex primera dama Michelle Obama y sus hijas Sasha y Malia estuvieron entre los asistentes.

Ahora Dixie está compitiendo por una excelente dirección musical, compartida con Beyonce, en los Premios Emmy, programados para septiembre. 22 (las artes creativas Emmy, el precursor de la ceremonia principal, tiene lugar el 14 de septiembre).

“Se siente bien, obviamente. Realmente no lo he digerido completamente todavía ”, dijo Dixie en una entrevista telefónica con The Associated Press de Los Ángeles. “Mi familia me está mirando como, 'Wow, mi hijo está nominado a los Emmy, mi hermano está nominado a los Emmy, así que eso es parte de eso es realmente bueno. Como, he logrado algo para el equipo local y para la familia ".

Cuando se anunciaron las nominaciones al Emmy en julio, Dixie estaba agregando los toques finales a "The Lion King: The Gift", lanzado días después de que se revelaran las nominaciones. El álbum curado por Beyoncé se inspiró en la versión cinematográfica de 2019 de "The Lion King", donde el cantante da voz al personaje Nala.

Aunque Dixie entró en el equipo de Beyonce en dirección musical, también produjo, diseñó y arregló canciones para el cantante.

“Solo estando en la carretera todo el tiempo, a veces es posible que tengas que grabar una idea o algo y necesites que alguien suba y grabe algo rápido. Y tenía esas habilidades ", dijo Dixie, quien también produjo canciones en el épico álbum" Lemonade "de Beyonce, lo que le valió su primera nominación al Grammy en la entrega de premios de 2017. "Creo que en mi caso se sigue del mundo en vivo al mundo de los estudios".

Para "HOMECOMING", que capturó el brillante y pionero desempeño de Beyoncé en Coachella 2018 que destacó la cultura universitaria negra, Dixie dijo que planearon meses antes del desempeño, primero intercambiando ideas por teléfono. Luego entró al estudio con una pequeña banda para producir más conceptos (la presentación final incluyó a más de 100 artistas en el escenario, incluida una banda de música completa, bailarines de majorette y steppers).

“Una vez que fue honrada en la idea de HBCU (históricamente colegios y universidades negras) ... fue una máquina después de eso. Fueron solo meses y meses de trabajo de preparación, lo que lo hizo parecer auténtico ”, dijo. "Ella tiene matices y matices de discos clásicos que al armar el espectáculo, tienes que mantener la sensación clásica del disco pero hacer que te sientas como si estuvieras en un estadio en el regreso a casa".

La actuación de Beyoncé en Coachella marcó la primera vez que una mujer negra encabezó el famoso festival e hizo de la cantante la tercera mujer en marcar el concierto, detrás de Bjork y Lady Gaga. E hizo historia: "HOMECOMING" obtuvo seis nominaciones a los Emmy, incluidas cuatro para Beyonce, lo que le da al 23 veces ganador del Grammy una buena oportunidad de enganchar su primer Emmy.

Además de la dirección musical sobresaliente, Beyonce está nominada a la dirección sobresaliente para un especial de variedades (compartido con Ed Burke), escritura sobresaliente para una variedad especial y especial sobresaliente (pregrabado), donde es nominada para el intérprete y ejecutivo de la película. productor (comparte la nominación con sus compañeros EP Erinn Williams, Steve Pamon y Burke). "HOMECOMING" también obtuvo nominaciones para el diseño de producción sobresaliente para una variedad especial y costumbres sobresalientes para variedad, programación de no ficción o realidad.

"No creo que puedas sobrevivir en su círculo sin ser la persona que trabaja más duro en la sala", dijo Dixie sobre trabajar para Beyoncé. "Digo:" Sé siempre la persona más trabajadora en la sala y siempre contrata a la persona más trabajadora en la sala ". Porque tienes que tener eso porque es quien es. Eso es lo que ella va a hacer ".

"Creo que es una bendición y, al igual que en cualquier situación, tienes estrés y tienes el caos que existe", continuó, "pero debido a quién es ella como artista y como persona, encuentras ese combustible para mantener iré un día más ".

Y para aquellos que esperan trabajar para Beyonce algún día, tiene algunos consejos: “Prepárense para trabajar. Sí, eso es. La parte del glamour llega más tarde, pero la parte del trabajo es definitivamente real ".

