Discurso feminista de María Félix toma fuerza en redes sociales

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con el paro nacional "El 9 nadie se mueve", en redes sociales han resurgido unas poderosas palabras de María Félix durante una entrevista que tuvo con Verónica Castro en el programa "La tocada especial", por allá en 1996.

En aquella ocasión Verónica Castro habló sobre cómo las mujeres tenían menos oportunidades que los hombres, a lo que María Félix manifestó, "este es un mundo de hombres, hecho y para los hombres, lo vemos en todos los aspectos de la vida, en la iglesia, en la política, en las oficinas, hay ejecutivos y no ejecutivas, el mundo está hecho para los hombres".

"La Doña" manifestó que estaba sorprendida de "que las mujeres se dejen golpear, tarugas, hay que ver la mano de un hombre sobre el de una mujer, es muy fuerte".

La fallecida actriz contó uno de los momentos más personales de su vida a Verónica Castro, "tenía como un mes y medio de casada con Enrique Álvarez, yo me peleaba con mis hermanos de una manera fácil y bonita, nada ofensivo, a mi marido se me ocurrió decirle baboso y me levantó la mano, tan alta, medía 1.85 metros y con la mano levantada, ¿te imaginas lo que era aquel señor?, pero le dije: 'arránquese, ándele, pégueme, pero ahorita, ahorita mismo, pero ya, pero a ver como duerme usted, porque esos que lleva entre las piernas se los voy a quebrar con mi tacón, con una escoba, con una regadera, con lo que pueda'".

María Félix explicó que el motivo de haber contando esa anécdota fue para esta reflexión:

¿Tú crees que alguien se atreve a pegarle así de decidida? no se atreve.

Posteriormente mirando directamente a la cámara, María Félix mandó el siguiente mensaje a todas las mujeres, "hago un voto de fe y de razón para que las mujeres mexicanas ya no se queden calladas, que para ser mejor en la vida y para tener un buen lugar hay que tener valor, hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y nos va a ser mejores personas, protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres le permitan ser".

En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado, ahí viene la revancha de las mujeres, cuando seamos mayoría vamos a mandar.

"Y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas, por eso es necesario que la mujer se eduque. ¡Escuchen bien! No va a haber muchos programas como este, así es que mujeres abusadas, a estudiar, aprender, a informarse, de todo". Cabe mencionar que estas últimas palabras fueron las que tomaron gran fuerza en redes sociales, ante el movimiento feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer.