Diseñadora explota contra Sherlyn por no devolverle más de quince mil pesos de ropa

Sherlyn de 36 años de edad, se encuentra en el ojo del huracán por una poderosa razón y es que la diseñadora mexicana Aline Moreno la acusó de abuso de confianza, pues le prestó ropa de su exclusiva boutique para llevarla a un prestigioso evento para después tenerla que devolver, pero esta nunca regresó.

Fue Aline Moreno quien confesó al programa De Primera Mano que le había prestado algunos outfits a Sherlyn con toda la confianza, pues después tendría que devolverlos, al parecer solamente los usaría como publicidad para la línea de la diseñadora, pero pasó el tiempo y la actriz mexicana quien se llevó más de 13 mil pesos en ropa no regresó nada.

Tras varias respuestas sin éxito que hizo la diseñadora a Sherlyn quien nunca le respondió, lanzó un ultimátum de revelar las conversaciones e incluso testigos que estuvieron presentes cuando se llevó la ropa de su boutique en la Ciudad de México, pues le pidió que le pagara algo que hizo tiempo después aunque fue de una mala manera.

Tengo todas sus conversaciones, las fotos de que estuvo en la tienda, tengo todo y me ha dejado en visto, quiero mis cosas Sherlyn o sea no se vale que nosotros cada quien es artista en su parte, yo soy una artista y mi trabajo se respeta quiero mis cosas de regreso porque no te las regale, te las preste", dijo la diseñadora que desde hace dos meses no le regresó nada.

Aunque para Aline Moreno la cantidad no le importa, su enojo fue la confianza que le dieron a la actriz de telenovelas, quien al parecer ya le pagó a la diseñadora quien también señaló en la entrevista que no es la primera vez que Sherlyn hace esto, pues según ya tiene antecedentes con otras personas de hacer lo mismo.

"Eso es ser abusivo, lo regreso porque salió en medios, si no no hubiera hecho caso, 15000 pesos no es mucho pero es su trabajo", "Si un peso debe uno lo debe pagar, si te prestan algo lo debes regresar, la diseñadora dice que se hizo igual con otra persona con unos vestidos de novia", escriben las redes.