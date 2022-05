Disgustado al ser expulsado de "MasterChef Junior", hijo de Germán Montero encara a los jueces

Germán Montero Jr. fue el participante eliminado y que tuvo que entregar su mandil en el onceavo programa de "MasterChef Junior", un exitoso show culinario de TV Azteca. El hijo del cantante sinaloense Germán Montero, ganador de "MasterChef Celebrity", al principio no estuvo de acuerdo con su expulsión, por lo cual encaró a los jueces Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Franco Noriega.

En el reto de eliminación, Germancito (como era llamado por sus compañeros) de 13 años de edad y originario de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, se enfrentó a Xavi, Carlos, Esaú y Zoé. Estos talentosos y jóvenes chefs, debían preparar un "Plato negro", en el que además de la obtención del color, tenía que complementarse con un buen sabor y presentación digna a estas alturas de la competencia.

Cabe mencionar que el tema de la reciente emisión de "MasterChef Junior", fue los "Colores", un elemento muy importante a resaltar dentro de la gastronomía, que evocan todos los sentidos en el momento justo de ser presentado un platillo.

El hijo de Germán Montero, cantante del Regional Mexicano, presentó a los jueces una pasta negra con salmón, sin embargo, falló en la cocción de su pasta y la apariencia del color era gris.

Germancito preparó una pasta negra con salmón. Foto: Jair Ramírez / TV Azteca.

Cuando el momento de darse a conocer quién dejaría la cocina más famosa de México, Germán Montero Jr. se mostró desconcertado y un tanto molesto. Sus compañeros no lo podía creer y corriendo hacia él para abrazarlo. Cabe resaltar que pese a unos problemas de salud, como todo un profesional, hizo lo mejor que pudo en cada uno de los retos a lo largo de 11 programas.

Anteriormente, Germancito dio a conocer que tenía unos problemas en sus rodillas, lo que impedía que estuviera mucho tiempo de pie. Ese dolor se ha incrementado al estar en su etapa de crecimiento.

"Yo quizá fui el que más se esforzó, yo estaba luchando contra mi salud, estaba luchando contra mis rodillas y a pesar de todo ese dolor que tuve, llegué al programa 11 y la verdad que, en este programa, sentía que ya no iba a aguantar", expresó tras su salida de "MasterChef Junior".

Luego de darse a conocer la decisión de los jueces, la conductora de este programa, Tatiana, externó: "Germán, me preocupa tu rostro, desencajado, más que triste, te veo molesto, algo que nos quieras decir". Ante esto, el jovencito encaró a los jueces al responder: "no pensé que fuera a ser yo la verdad". Al ver su disgusto, el chef José Ramón Castillo le explicó el motivo de su salida.

José Ramón Castillo: para qué quedé claro, nosotros, cuando ponemos un plato a decisión, tomamos muchas cosas en una mesa, el reto de hoy, ¿cuál era?

Germán: pues era un plato negro.

José Ramón Castillo: bien señor, su pasta, ¿de qué color era?

Germán: gris.

José Ramón Castillo: ¿y la cocción de la pasta estaba buena?

Germán: no.

José Ramón Castillo: bueno, entonces tenemos dos cosas, dos errores, una, usted no hizo lo del reto y también la pasta, porque nosotros aquí escuchamos que no le pareció justo, nosotros buscamos la justicia ante todas las reacciones que nosotros buscamos. ¿Estamos claros?

Germán: si.

José Ramón Castillo: pero si querían que quedará claro, se los digo ahorita en nombre de mis compañeros, porque se tomó está decisión.

Posteriormente, el chef resaltó las cualidades de Germancito, felicitándolo por todo lo que logró. "Fuera de eso Germán, eres un gran cocinero, de los grandes, de los grandes en verdad, has sido un buen compañero, has sido un buen líder, en verdad te felicito, me duele mucho que te vayas hoy".

El hijo de Germán Montero agradeció por todo a sus compañeros, chefs y a Tatiana. Foto: Jair Ramírez / TV Azteca.

Asimismo, la chef Betty y Franco Noriega, felicitaron a Germancito y le dieron unas palabras de aliento, gesto que el jovencito agradeció.

"Cuando uno tiene esa fe y esa confianza en Dios, todo sale bien, y yo le dije a Dios: 'si tú quieres que salga hoy, hoy salgo'. Si es un sentimiento muy feo, pero yo sé que es lo mejor para mí, la verdad fue muy difícil, pero yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de mí".

Antes de abandonar la cocina de "MasterChef Junior", el hijo de Germán Montero dirigió unas palabras a sus compañeros. "Marcaron una parte muy especial en mí, yo los voy a extrañar mucho y estoy muy agradecido con todos ustedes".

Esto estaba siendo muy cansado para mí y no sabía cuanto más iba a aguantar, pero, todo el tiempo que me apoyaron ustedes y los chefs también, voy a estar bien agradecido y siempre los voy a recordar, muchas gracias por todo.

Al final, Germancito expresó: "aquí no se acaba ningún sueño, aquí inician los sueños".