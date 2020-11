Disney Terrorista: Usuarios exigen que cancelen participación de Tenoch Huerta en Black Panther 2

Estados Unidos.- Tras el anuncio de que el actor Tenoch Huerta sería seleccionado para interpretar al villano en la cinta de superhéroes Black Panther 2, los usuarios en redes sociales mostraron su descontento, incluso promovieron el hashtag #DisneyTerrorista.

Tenoch Huerta, se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se supiera que formaría parte del elenco de la película, que estaría por iniciar filmaciones en julio de 2021.

Usuarios de redes sociales, exigieron a la compañía fundada por Walt Disney cancelar la convocatoria del actor mexicano Tenoch Huerta en Black Panther 2, incluso, algunos aseguraron que cancelarían su suscripción a Disney Plus.

Los usuarios no están de acuerdo que el actos de “Narcos”, participe en una película de Walt Disney, ya que revivieron los comentarios de Huerta respecto a sus tendencias políticas lo que acusaron como un mal ejemplo para los niños.

Que los fusilen de espaldas y los entierren boca abajo. O que los dejen libres media hora un un zócalo a reventar de gente, escribió en el pasado el actor mexicano.

Por este tipo de comentarios, calificaron como terrorista a Disney ya que además el actor también interpretó recientemente al narcotraficante Caro Quintero en la serie Narcos de Netflix.

“Tod@s somos potenciales viola..., asesinos, prriístas, hijos de pu..., etc. por ser seres humanos y no por tener ve.... No chi...”, escribió en otra ocasión el actor.

Cabe recordar que apenas hace unos días se anunció que el actor mexicano, será parte de la exitosa película como uno de los villanos del filme que se espera se comience a rodar en julio del 2021.

Black Panther es una película conocida por ser una de las primera en el cine de Hollywood en contar con un elenco totalmente afrodescendiente, por lo cual usuarios debatieron a favor y en contra sobre su participación.

Recordemos, Tenoch Huerta ha sido de las voces críticas sobre los estereotipos relacionados al color de la piel, los estigmas de ciertos sectores de la población, el racismo y el clasismo que se enfrenta en México.