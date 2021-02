Disney ofrece a Ariana Grande el papel de Megara en el live action de Hércules

Estados Unidos.- Durante los días de confinamiento por la pandemia mundial de Covid-19, Disney organizó el programa "The Disney Family Sing Along", en el que tuvieron distintas presentaciones virtuales desde casa, una de ellas fue la de Ariana Grande interpretando 'I won't say I'm in love' de Belinda Carlisle de la película "Hércules".

Entonces, desde aquel momento, sus fanáticos no podían dejar de pensar que Ariana era la indicada para dar vida a Megara, un importante personaje de la historia del hijo de Zeus y ahora un insider ha revelado que las peticiones han sido escuchadas y lo mejor está por venir.

De acuerdo con Skyler Shuler, Disney le ha ofrecido a Ariana Grande el papel de Megara para el live action de Hércules, una adaptación que está sólo a la espera de su respuesta para poder arrancar, aunque esto ha preocupado a sus fanáticos, pues algunos creen que no lo aceptará.

Sin lugar a dudas, la joven cantante nacida en Boca Ratón, Florida, sería la indicada para dar vida en la acción real a Megara, este personaje que se enamora de Hércules, pues no sólo son muy parecidas físicamente, sino que ambas tienen una capacidad vocal impresionante.

Según la revista insider, #Disney ya le ofreció el papel de “Megara” a #ArianaGrande y están esperando a que ella decida, para comenzar las grabaciones de #Hercules en live action. pic.twitter.com/maNntN156z — Ariana Grande Latinoamérica ❀ (@latinoarianag) February 17, 2021

Aunque no se han revelado más detalles sobre la producción de la película, seguirá la historia de la película animada de 1997, siguiendo con los magníficos planes de la franquicia por revivir todos aquellos clásicos animados con adaptaciones a la vida real.

Son varios ya los proyectos que han desarrollado en acción real, tales como El Libro de la Selva, 101 Dálmatas, Alicia en el país de las maravillas, Maléfica, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Christopher Robin, Dumbo, Aladdín, El rey león, La dama y el vagabundo y Mulán.

En planes de producción para estrenos próximos se encuentran títulos importantes como La Sirenita, Blanca Nieves y los siete enanos, el Jorobado de Notre Dame, Bambi, Hércules, Cruella, Robin Hood, Pinocho, Lilo & Stitch, Peter Pan & Wendy y secuelas como El Rey León, El libro de la selva, Blanca Nieves y Aladdín.

