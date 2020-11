Disney+ recibe divertida felicitación de Netflix quien asegura que en latino amera están los mejores fans

Netflix le dio una divertida bienvenida a Disney+, al llegar a Latinoamérica justo un años después de haberse estrenado en Estados Unidos y le dice que en Latinoamérica están los mejores fans.

En su cuenta oficial de Twitter, la plataforma de Netflix felicitó a Disney Plus, por su estreno en Latinoamérica, quien tiene la intención de Impulsar el talento local y distribuirlo alrededor del mundo, según informaron en conferencia de prensa.

Hola, @disneyplusla. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata, tuiteó Netflix

Por su parte Disney Channel respondió al mensaje con un corazón y un emoji de enamorado, lo que los usuarios criticaron, por la respuesta tan fría de la plataforma, “chicos de Disney para ser el canal más feliz de el mundo bastante amarga su respuesta” fue uno de los comentarios de una cibernauta.

La plataforma Disney+ llega desde hoy a México y Latinoamérica con contenidos exclusivos como la serie The Mandalorian, para los fanáticos del Universo de Star Wars, las películas originales como Soul o The One and Only Ivan o las series del Universo Cinematográfico Marvel como WandaVision, Marvel 616, Loki o What If…?.

Entre los beneficios que la plataforma ofrece, se encuentra el acceso a contenidos exclusivos de sus series y producciones originales, tales como el detrás de cámaras, entrevistas o películas nunca antes presentadas, así como la personalización de hasta siete perfiles diferentes con avatares exclusivos para la región.

Sobre los contenidos locales que Disney+ ofrecerá al público latino, se encuentran hasta ahora la proyección de series como "Bia" (2019), "Violetta" (2012), "Soy Luna" (2016) o "Peter Punk" (2011), entre otras, sin embargo, Amadeo aseguró que se están desarrollando planes para poder ampliar el catálogo local, informó la agencia de noticias EFE.

Twitter de Netflix donde felicita a Disney+. Foto: Captura

El director también adelantó que habrá estrenos simultáneos con Estados Unidos de las producciones originales más esperadas tales como "Falcon y el soldado del invierno", "Loki" y "WandaVision", todas del universo Marvel, además de estar disponible la exitosa serie "The Mandalorian" (2019), del universo de "Star Wars".

Y desde los clásicos más recordados como "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937) hasta películas como "Toy Story" (1995), el catálogo comprenderá 500 películas de sus distintos sellos.

También contará con series icónicas de la marca como "Hannah Montana" (2006), "The Suite Life of Zack & Cody" (2005) o la serie y la película de "High School Musical" .

En torno a Los Simpsons”, el director también disipó dudas en torno a si la familia amarilla de Fox llegaría a las pantallas de Disney+ y afirmó que estará presente, sin embargo, solo contará con algunas de las más de 30 temporadas que tiene.

Los países de latinoamérica a los que llegará Disney+ , serán México, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.