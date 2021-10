Disney revela la fecha de lanzamiento de todas las películas de Avatar; la última llegaría en 2028

Estados Unidos.- Walt Disney Studios reveló su calendario de películas desde el resto de este año hasta el 2028, causando gran emoción el revelar la fecha de estreno de la esperada secuela de Avatar y no sólo eso, el resto de las películas.

Para este año, la franquicia busca cerrar con títulos como Eternals, Encanto, West side Story, Nightmare Alley y King's Man. Abriendo 2022 con películas como Deep water, Turning red, Doctor Strange in the multiverse of madness, entre otros.

Para el 16 de diciembre de 2022, Disney planea estrenar la secuela de Avatar, una de las películas más importantes y aclamadas en el mundo. Luego de 13 años del estreno de la primera película llegará su segunda parte y la grabación ha sido evidenciada por los productores encargados.

Pero no fue esta noticia la única impresionante, sino que la famosa franquicia reveló sus próximos estrenos hasta el 2028, donde se ven películas propias de Disney Studios, otras de Marvel Studios y algunos proyectos sin título.

Será el 20 de diciembre de 2024 cuando se estrene la tercera parte de Avatar; el 18 de diciembre de 2016 la cuarta y la quinta, y última, llegaría el 22 de diciembre de 2028. Sin duda, una organización de fechas y proyectos que dejó a muchos sorprendidos.

Cabe mencionar que en este mismo calendario se dio a conocer que Marvel Studios retrasó los estrenos de sus esperadas películas, dejando este año los establecidos, pero a partir de 2022 un plazo de entre dos a tres meses más de la fecha que antes se había dado.

Leer más: ¡La madre más bella! Katy Perry presume su cinturita en apretado vestido naranja

Será cuestión de esperar para ver qué otras sorpresas traen los famosos estudios de Hollywood, pues hay muchos proyectos que mantienen a todos muy emocionados y con la duda sobre qué otras películas lanzarán en el futuro y que ya las tienen en mente.