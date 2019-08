Disney y los proyectos para su nueva plataforma de streaming

Ewan McGregor está repitiendo su rol de "Star Wars" como Obi-Wan Kenobi en una nueva serie, uno de los muchos proyectos llamativos en los que Disney está apostando para que su nueva plataforma de transmisión sea competitiva.

El show de Disney Plus, aún sin título, recibió grandes aplausos cuando se anunció el viernes en el evento para fanáticos de la D23 Expo, al igual que un reinicio de "Lizzie McGuire" con la estrella original Hilary Duff interpretando una versión adulta del personaje principal.

La audiencia de aproximadamente 6,000 en un centro de convenciones adyacente a Disneyland también expresó entusiasmo por otra serie relacionada con "Star Wars", "The Mandalorian", que según sus productores se desarrolla en un tiempo inexplorado para la saga espacial y presenta nuevos personajes.

Disney Plus tenía una multitud receptiva, con asistentes a la exposición haciendo fila para comprar suscripciones con descuento antes del escaparate. Pero presentó un banquete de dos horas de trailers de espectáculos y estrellas para despertar aún más el apetito de los fanáticos, comenzando con una actuación de miembros del elenco de la nueva serie "High School Musical" y apariciones de McGregor, Duff, Kristen Bell, Anna Kendrick y otros.

"Han pasado cuatro años diciendo: 'No sé'" cuando se le preguntó sobre el proyecto Obi-Wan, discutido durante mucho tiempo, dijo McGregor. "Ahora puedo decir, 'Sí, lo vamos a hacer'".

Entre las películas programadas para el servicio de transmisión que se lanzará el 12 de noviembre: la comedia navideña "Noelle", protagonizada por Kendrick, Bill Hader y Billy Eichner, y un remake de acción en vivo de la película animada de 1955 "Lady and the Tramp", con Tessa Thompson y Justin Theroux expresando la pareja canina. Yvette Nicole Brown, quien presentó el escaparate de Disney Plus, también protagoniza.

Disney está llegando a su biblioteca para el servicio de transmisión con proyectos clásicos y actualizaciones sobre ellos, como "Lady and the Tramp". Pero también depende de marcas que fueron adquiridas por Disney, incluyendo Marvel, Pixar, las empresas de entretenimiento de Fox y "Star Wars ", dice Lucasfilm, convirtiéndolo en un formidable recién llegado.

"Sra. Marvel, "Moon Knight" y "She-Hulk", derivados de los cómics de Marvel, se están desarrollando como series de acción en vivo para Disney Plus, anunció el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. También viene "What If ...?", Una serie animada que se alterna con las realidades del universo Marvel, como Peggy Carter como Capitán América.

"Monsters At Work" es una serie inspirada en la película de Pixar "Monsters, Inc." con un nuevo elenco de monstruos y protagonizada por Ben Feldman y Aisha Tyler en su elenco de voces.

Entre los otros programas para Disney Plus, que se lanzará con una etiqueta de precio mensual de $ 7 (los precios varían fuera de los Estados Unidos):

"Diary of a Female President", una serie de comedia sobre la experiencia de la escuela secundaria de una niña cubanoamericana y su camino para convertirse en la presidenta de los Estados Unidos. Tess Romero interpreta a Elena, con Gina Rodríguez como productora e invitada protagonizada por la versión para adultos.

"El mundo según Jeff Goldblum", una serie de National Geographic en la que el actor explora cosas como zapatillas de deporte, helados y natación sincronizada.

"Encore!" Del productor ejecutivo Bell, quien les da a los ex compañeros de reparto de musicales de la escuela secundaria la oportunidad de actuar juntos nuevamente y volver a visitar sus inseguridades adolescentes.

- "Forky hace una pregunta", con Tony Hale repitiendo su papel de "Toy Story 4" en los nuevos cortos animados de Pixar sobre el curioso juguete.

