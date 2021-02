Dita Von Teese, ex esposa de Marilyn Manson, habla de su experiencia con él y las acusaciones de abuso

Dita Von Teese, quien fue esposa de Marilyn Manson, recientemente acusado de abuso sexual, rompió el silencio, y habló de cómo fue su relación con el roquero.

En días pasados, el cantante de rock Marilyn Manson se posicionó en el ojo del huracán, luego de que la actriz Evan Rachel Wood, con quien el músico había tenido una relación, denunciara que él es el abusador sexual del que en el pasado había hablado sin revelar su nombre.

Quien había tenido un matrimonio muy mediático con Marilyn Manson fue la bailarina de Burlesque, Dita Von Teese, había permanecido en silencio ante la acusaciones, hasta hoy, pues la también modelo dio su testimonio acerca de cómo fue su matrimonio a un lado del roquero.

En 2018, la actriz Evan Rachel Wood, conocida por su actuación en la serie ‘Westworld’, dio a conocer que cuando tenía la edad de 18 años sufrió de abuso sexual por parte de un hombre mucho mayor. Aunque en ese momento no reveló la identidad de su abusador, el pasado lunes 1 de febrero, cerca de tres años después, reveló que esa persona se trataba de Brian Warner, conocido en el mundo de la música como Marilyn Manson.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson habían llevado una relación de años, comenzando a salir en 2007 y terminando en 2009, para regresar en 2010 con una propuesta de matrimonio que no se concretó, pues meses después la actriz volvió a apartarse del cantante.

De acuerdo con la actriz, en ese momento fue manipulada y le habían lavado el cerebro, pero finalmente rompió el silencio y reveló el tormento que vivió con el cantante en esos años.

Antes de estar con Evan Rachel Wood, Marilyn Mason había estado casado con la bailarina de burlesque y modelo Dita Von Teese. Supuestamente, el roquero había sido infiel a la vedette con la actriz, lo que originó los problemas que llevaron al divorcio.

Si bien la bailarin había guardado silencio respecto al tema por un momento, decidió finalmente hacer público su pensar y sentir ante las acusaciones a su exesposo, en una publicación a través de Instagram.

Sin restar validez a las denuncias ni defender al cantante, Dita Von Teese declaró que lo que ellas habían vivido no son casos similares a los de ella, pues asegura que no sufrió de abuso o violencia por parte Marilyn Manson durante el tiempo en que estuvieron juntos, no sin agradecer la preocupación de muchos hacia su integridad.

“A aquellos que han expresado su preocupación sobre mi bienestar, aprecio su amabilidad. Por favor, sepan que los detalles hechos públicos no coinciden con mi experiencia personal en nuestros 7 años como pareja. De ser así, no hubiera contraído matrimonio con él en diciembre de 2005”.

Asimismo, Dita Von Teese agregó que el motivo del rompimiento entre ambos no fue por abusos cometidos por Marilyn Manson, sino su adicción a sustancias e infidelidades.

“Dejé la relación 12 meses después, debido a infidelidades y al abuso de drogas”, escribió.

Dita Von Teese y Marilyn Manson iniciaron una relación muy mediática en el 2001, poco después de que terminara su relación con Rose McGowan. El romance llamó la atención en medios de comunicación por la inusual unión entre la considerada como una de las mujeres más atractivas del mundo y el cantante que se caracteriza por un estilo mucho más oscuro y poco convencional. En 2005, su matrimonio tuvo incluso la cobertura por la prestigiada revista Vogue, aunque un año después ella presentó el divorcio.

En su mensaje, Dita Von Teese expresa también unas palabras dirigidas a las víctimas de presunto abuso sexual cometido por su exmarido.

“El abuso de cualquier tipo no debería tener lugar en una relación. Deseo a todos aquellos que han sufrido de abuso que den los pasos hacia su sanación, y la fuerza para realizarse plenamente”.

La bailarina aseveró que esta sería su única declaración respecto al tema, y pidió a los internautas que respetaran su decisión de no volver hablar de ello.