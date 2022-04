Diversidad y letras esperanzadoras, es lo que Onew de SHINee, comparte con su mini álbum "DICE"

El cantante, MC, actor y compositor surcoreano Lee Jinki, mejor conocido como Onew, líder de la boyband SHINee, perteneciente a la llamada época dorada del K-Pop (segunda generación), ha llevado a cabo su nuevo comeback como solista, lanzando el extraordinario mini álbum "DICE", con seis canciones en varios géneros.

Han pasado más de tres años para que Onew lanzará un nuevo álbum en solitario. Fue en diciembre de 2018 cuando deleitó a SHAWOL con su primer mini álbum "Voice". Durante este tiempo, el Idol de 32 años de edad, ha está activo en varios campos, como en sus actividades con SHINee, dramas, OST, colaboraciones y más.

El segundo mini álbum de Onew, incluye la canción principal, "DICE", mismo nombre del EP, una canción pop que compara los sentimientos de enamorarse con un juego. La letra expresa cómo incluso en un juego perdido, se seguirá apostando todo por la persona que aman. Una parte de esta canción compuesta por Will Lobban-Bean, Griffith Clawson y Jesse Fink, dice:

Empiezo a lanzar los dados

Te he lanzado todo mi corazón

Me olvido de ganar o perder

Caigo más

No importa donde esté el final

No puedo dejarlo pasar

Estoy cayendo

No sé

hasta donde me sumergiré

Es muy extraño

En mi mente

solo veo un número

Aunque despierte, es como si tuviera fiebre

Solo te veo a ti, woah,

por todas partes.

Antes del lanzamiento, se dieron a conocer grandiosas fotografías conceptuales del nuevo comeback de Onew como solista. Foto: SM Entertainment

Otro de los temas que forman parte del nuevo trabajo musical solista de Onew, es "Sunshine", una canción pop electrónica con una atmósfera ligera, y la voz única y refrescante del líder de SHINee, expresa bien la emoción de emprender un viaje impulsivo, lejos de la aburrida vida cotidiana.

"On the way" presenta un estado de ánimo romántico con letras sobre el deseo de correr hacia la otra persona amada.

"In the Whale" es una canción pop de tempo medio, que combina un ritmo de batería animado y un sonido lleno de espacio. Además, la canción pop alternativo "Love Phobia", narra los sentimientos contradictorios de querer un amor eterno; y "Yeowoobi", un tema con una atmósfera soñadora y solitaria, componen las seis piezas musicales de "DICE", que sin duda alguna, fascinarán a los amantes de la música.

"Se espera una buena respuesta, ya que puedes conocer la nueva música de Onew, quien ha sido reconocido por su atractiva voz y su destacada habilidad para cantar", manifestó en un comunicado SM Entertainment, agencia que representa a Lee Jinki y a SHINee.

"Diversidad", la palabra con la que Onew describe "DICE"

En una conferencia de prensa virtual, Onew manifestó que "diversidad", es la palabra clave que mejor representa su mini álbum "DICE".

Quería mostrar que Onew es una persona que no solo puede hacer música tranquila, como baladas o canciones de dramas, sino que también puede bailar e intentar nuevas cosas.

Sobre su objetivo como cantante, el Idol externó su anhelo de ser un cantante que tiene influencia y transmite esperanza.

Por otra parte, en el MV de "DICE", Onew intercambia miradas anhelantes con una mujer en la ventana de un hotel, antes de que un hombre enmascarado la prive de su libertad. El cantante intenta infiltrarse en el hotel, primero como príncipe y luego como botones para rescatarla. Ella, al final, se defiende de sus captores, y la pareja escapa alegremente juntos.

Recordemos que luego de un tiempo de inactividad, debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes, SHINee lanzó en febrero del año pasado su séptimo álbum de estudio "Don't call me". Ante el gran éxito, continuaron con el álbum repackage "Atlantis".

Uno meses después, previo a su enlistamiento al servicio militar, Taemin tuvo un nuevo comeback como solista, con el lanzamiento de su tercer mini álbum "Advice". Posteriormente, tocó el turno de Kim Kibum, mejor como Key, presentar su trabajo en solitario "Bad Love". Y a finales del año pasado, Minho complació a SHAWOL con la canción en solitario "Heartbreak".

Cabe mencionar que unas semanas antes del lanzamiento de "DICE", Onew deleitó los oídos y corazones de sus miles de seguidores, con la canción "Mind warning", una balada pop que forma parte del OST del drama "Forecasting Love and Weather" (en Latinoamérica "Las inclemencias del amor"), protagonizado por los actores Park Min-young, Song Kang, Yoon Park y Yura.