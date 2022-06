¡Diversión garantizada! Así son las salidas del Wooga Squad, el famoso grupo de amigos de V de BTS

El Wooga Squad protagonizará "In the SOOP: Friendship Trip", un spin-off del reality show "In the SOOP", que anteriormente protagonizaron las boy bands BTS y SEVENTEEN. Esta nueva emisión del programa constará de cuatro capítulos. El primer capítulo será estrenado el 22 de julio de este 2022 de manera simultánea, a través del canal de televisión JTBC y de la plataforma Weverse.

El Wooga Squad está integrado por los actores surcoreanos Choi Woo Shik y Park Seo Joon; por los cantantes V de BTS y Park Hyung Sik, y por el rapero y compositor Peakboy. El nombre de su famoso grupo de amigos, hace referencia a la frase en coreano "¿Somos familia?".

Los fans de estos cinco Idols esperan con ansias las nuevas aventuras del Wooga Squad en "In the SOOP: Friendship Trip". No nos queda la menor duda que cuando se reúnen, la pasan de maravilla y lo disfrutan al máximo, pues debido a sus apretadas agendas de trabajo, no les es posible verse tan seguido.

Anteriormente, el cantante, compositor y también actor surcoreano Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes del grupo BTS, compartió con sus millones de seguidores que en las salidas del Wooga Squad, la diversión es garantizada.

Tiempo atrás, luego del primer periodo oficial de vacaciones de los siete miembros de BTS, los miembros mostraron a los fans un poco de lo que hicieron durante esos días de descanso, a través de unos vlogs publicados en el canal de YouTube BANGTANTV.

El Wooga Squad fuera de sus actividades como Idols.

V compartió que durante aquellas vacaciones, pasó tiempo de calidad con sus amigos del Wooga Squad. Al inicio del vlog, Tae, Choi Woo Shik, Park Seo Joon y Peakboy se dirigen a un sitio a las afueras de Seúl, Corea del Sur.

En las imágenes los vemos disfrutando de unos emparedados que preparó la mamá de V, asimismo, se divierten cantando "Woman on the beach" de la agrupación surcoreana COOL. Cabe mencionar que Park Hyung Sik no los pudo acompañar.

El Wooga Squad disfrutó de un paseo en yate.

Posteriormente, se muestra que el Wooga Squad se dirigía a un paseo en yate, donde disfrutaron del sol y del mar. En dichas imágenes, V se lanza al mar animado por sus amigos.

En otra parte del vlog que compartió el cantante de BTS, se ve a Park Seo Joon muy concentrado mientras se ejercita. Peakboy, Choi Woo Shik y Tae también lo hacen... pero a su manera.

V, Choi Woo Shik y Peakboy, animando a Park Seo Joon al momento de ejercitarse.

Sin duda alguna, el Wooga Squad tiene grandes sorpresas para sus fans en "In the SOOP: Friendship Trip", una nueva aventura y mucha diversión garantizada.