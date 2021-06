Divertida anécdota de Aislinn Derbez con su papá Eugenio Derbez: "mi mamá quería que me regañaras"

La actriz mexicana Aislinn Derbez, una de las protagonistas de la serie de Netflix "La Casa de las Flores", constantemente demuestra la buena relación que ha tenido desde pequeña con su papá Eugenio Derbez y con motivo del Día del Padre, compartió con sus miles de seguidores una de tantas divertidas anécdotas.

Aislinn Derbez es la primogénita del comediante y productor de televisión Eugenio Derbez, fruto de la relación que tuvo en los 80's con la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien hoy en día es esposa de Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como "El Señor Aguilera" del show "En Familia con Chabelo".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su cuenta de Instagram Aislinn Derbez recordó su etapa de estudiante, cuando tenía 12 años de edad. "Un día mi papá pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones, había reprobado matemáticas".

Leer más: ¿Qué fue de Nicky Mondellini, la elegante "Mística" en "María Mercedes" protagonizada por Thalía?

Uno de los papás de Aislinn Derbez debía firmar la boleta de calificaciones o de lo contrario, al día siguiente no podía entrar a la escuela. Contó que su mamá Gabriela Michel estaba furiosa y no quería firmarle su boleta; para ese entonces sus papás ya tenían varios años separados.

Cuando Aislinn Derbez le comentó a su padre que debía firmarle la boleta, el comediante lo hizo sin problema alguno. "Pero…¿no me vas a regañar?" le preguntó, a lo que su progenitor le respondió: "¿para qué? estudia más para la próxima y ya".

Aislinn Derbez quedó confundida: "pero mi mamá quería que me regañaras y me castigaras". Ante esto Eugenio le pidió a su hija que le hablara por telefóno a Gabriela Michel. "Cuando ella contestó, mi papá empezó a gritar fúrico: 'no puede ser Aislinn, de verdad estás canija, íbamos a ir al parque por un helado pero olvídate de eso, ¡matemáticas reprobadas, carajo! Qué vergüenza, te pasas', y colgó".

La ex esposa del actor Mauricio Ochmann quedó aún más confundida por lo que había ocurrido. "Me le quedé viendo a mi papá algo asustada, sin entender bien lo que había pasado, en eso él suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: 'listo, ya te regañé, vamos por un helado'".

Leer más: Mia Rubín modela su elegante vestido de graduación y luce tan bella como su mamá Andrea Legarreta

Aislinn Derbez manifestó que no sabe que tan bien o mal estuvo eso, "pero esa y muchas más anécdotas de este estilo nunca se me olvidaron".

Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio papá, te amo con todo mi corazón.

Eugenio Derbez hizo el siguiente comentario en el post de su hija: "te amo con toda mi alma, ya no me acordaba de esa anécdota".

Leonel García lanza su nuevo álbum "45 RPM"

Síguenos en